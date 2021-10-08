Tekirdağ'da marketten hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'da bir marketten hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Süleymanpaşa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çınarlı Mahallesi'nde bir marketten sigara, para ve televizyon çalan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

İş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin L.K. (35) olduğunu belirledi.

Ekiplerin çalışması sonucu yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Marketin güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelinin içeri girdikten sonra kasadaki paraları, televizyonu ve 15 bin lira değerindeki sigaraları aldıktan sonra işletmeden ayrıldığı görülüyor.