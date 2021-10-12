Tekirdağ'da otomobil, tarlaya yuvarlandı: 3 ölü - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, ağaca çarptıktan sonra tarlaya yuvarlanan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Muratlı- Büyükkarıştıran yolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 34 PM 3489 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra tarlaya yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan 3 kişiden Cenap Akay ile Servet Arda'nın yaşamını yitirdiği belirlendi, ağır yaralı Mehmet Akay da kaldırıldığı Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.