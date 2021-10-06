Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi - Son Dakika

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybettİ.
Alınan bilgiye göre, Dereağzı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen İlknur Umut'a (55) sürücüsü belirtilmeyen 34 DJ 7561 plakalı otomobil çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.
Sağlık ekipleri Umut'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
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