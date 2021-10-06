Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi - Son Dakika

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

Alınan bilgiye göre, Dereağzı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen İlknur Umut 'a (55) sürücüsü belirtilmeyen 34 DJ 7561 plakalı otomobil çarptı.

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