Tekirdağ'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Emre Ünal (28) idaresindeki 59 LB 286 plakalı otomobil, Alaybey Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi ve yanmaya başladı.

İsmini Ronaldinho'dan alan Suriyeli kadın futbolcu Rona, çektiği videoyu Guiness'e bir türlü ulaştıramadı

Pakistan'da Dang humması salgını korkusu! Bir günde 223 vaka tespit edildi

Bakım için girdiği kimyasal kazanında öldü, arkadaşı hastanede tedaviye alındı

Dağın tepesindeki ''Gelin taşı'' hayran bırakıyor! Hikayesi ise iki gelinin kavgasına dayanıyor

Seyir halindeki otomobilin arka koltuğunda oturan buzağı görenleri şok etti

Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var