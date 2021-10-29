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Tekirdağ'da "ŞKD" markasıyla temizlik malzemesi üreten liseden bir milyon liralık ciro - Son Dakika

Tekirdağ'da "ŞKD" markasıyla temizlik malzemesi üreten liseden bir milyon liralık ciro

29.10.2021 09:21
Tekirdağ'da

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki Şehit Kadir Dadaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından "ŞKD" markasıyla üretilen temizlik ve hijyen ürünlerinden yaklaşık bir milyon liralık ciro elde edildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki Şehit Kadir Dadaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından "ŞKD" markasıyla üretilen temizlik ve hijyen ürünlerinden yaklaşık bir milyon liralık ciro elde edildi.

Okulun kimya teknolojileri bölümü öğrencilerince üretilen kolonya, dezenfektan, sprey el antiseptiği başta olmak üzere 14 ürün, Kapaklı ve çevre ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarına gönderiliyor.

Kovid-19 sürecinden bu yana 100 ton üretim yapan öğrenciler, haftada 5 gün çalışarak ayda bin ile 3 bin lira arasında gelir elde ediyor.

Kapaklı Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz, AA muhabirine, öğrencilerin bu çalışmayla hem kendi ekonomilerine hem de okulun döner sermayesine katkıda bulunduğunu söyledi.

"Meslek lisesi memleket meselesi" sloganıyla üretime devam ettiklerini anlatan Danışmaz, şöyle konuştu:

"Okulumuzda 14 farklı ürün üretiliyor. Bu yıl bir milyon lira ciro elde edildi. Yapacağımız çalışmalarla bu rakamı daha yukarıya çıkaracağız. Üretilen malzemeleri hem ilçemizde hem de çevre ilçelerimizde kullanılmak üzere sevkiyatlarını yapıyoruz. Öğrenciler yaptıkları çalışmalarla hem üretimden pay alıyor hem de Organize Sanayi Bölgesi'nde olmamızdan dolayı alanlarında kolayca iş bulma imkanına kavuşuyor. Okulumuzda adını yaşattığımız Şehit Kadir Dadaş'ın adını markalaştırdık."

Öğrencilerden Murat Sekman ise okulda üretim yaparak el becerilerini geliştirdiklerini, hem aile ekonomisine hem de okulun döner sermayesine katkıda bulunduklarını ifade etti.

Tekirdağ'da ŞKD markasıyla temizlik malzemesi üreten liseden bir milyon liralık ciro
Tekirdağ'da ŞKD markasıyla temizlik malzemesi üreten liseden bir milyon liralık ciro
Tekirdağ'da ŞKD markasıyla temizlik malzemesi üreten liseden bir milyon liralık ciro
Tekirdağ'da ŞKD markasıyla temizlik malzemesi üreten liseden bir milyon liralık ciro
Tekirdağ'da ŞKD markasıyla temizlik malzemesi üreten liseden bir milyon liralık ciro

Anadolu Lisesi, Tekirdağ, Şehit, ciro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 'ŞKD' markasıyla temizlik malzemesi üreten liseden bir milyon liralık ciro - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da "ŞKD" markasıyla temizlik malzemesi üreten liseden bir milyon liralık ciro - Son Dakika
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