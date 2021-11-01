Tekirdağ'da tartıştığı eşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı - Son Dakika

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. G.K. yapılan müdahalenin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aşı olmamak için kendisine ve kızına korona buluşturan kadın öldü, 9 yaşındaki kızı ise entübe