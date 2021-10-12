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Tekirdağ'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Tekirdağ'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

12.10.2021 11:53
Tekirdağ'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Uluç Ercin (28) idaresindeki 59 BB 144 plakalı otomobil, Değirmenaltı Mahallesi'nde aynı istikamette seyir halinde olan A.K'nin kullandığı 59 ACB 636 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada tırın altına giren otomobildeki sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Ağır yaralı sürücü, ambulansla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Tırın altında sıkışan otomobil yaklaşık yarım saatlik çalışmayla yoldan kaldırıldı.

Kazayı gören Beryar Ubiç, gazetecilere, otomobilin hızlı bir şekilde tıra çarptığını ifade ederek, "Yan yoldan çıkarken otomobilin direkt tırın altına girdiğini gördüm. Araçtan duman yükseliyordu. Yangına müdahale ettik. 112'yi zaten aramıştık. İtfaiye ve 112 ekipleri sağ olsunlar hızlı bir şekilde geldiler." dedi.

Tekirdağ'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Tekirdağ'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Tekirdağ'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Tekirdağ'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Tekirdağ'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Tekirdağ, Otomobil, İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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