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Tekirdağ'da 'torbacı' operasyonu; 6 tutuklama - Son Dakika

Tekirdağ'da 'torbacı' operasyonu; 6 tutuklama

29.10.2021 14:20
Tekirdağ'da 'torbacı' operasyonu; 6 tutuklama

TEKİRDAĞ'da polisin 'torbacı' diye tabir edilen sokaklarda uyuşturucu satan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

TEKİRDAĞ'da polisin 'torbacı' diye tabir edilen sokaklarda uyuşturucu satan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 10 ayrı adresi eş zamanlı operasyon düzenlendi. Narkotik köpeklerin de kullanıldığı aramalarda uyuşturucu maddeler, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma düzeneği ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.


Tekirdağ'da 'torbacı' operasyonu; 6 tutuklama
Tekirdağ'da 'torbacı' operasyonu; 6 tutuklama
Tekirdağ'da 'torbacı' operasyonu; 6 tutuklama
Tekirdağ'da 'torbacı' operasyonu; 6 tutuklama
Tekirdağ'da 'torbacı' operasyonu; 6 tutuklama
Tekirdağ'da 'torbacı' operasyonu; 6 tutuklama
Tekirdağ'da 'torbacı' operasyonu; 6 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 'torbacı' operasyonu; 6 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 'torbacı' operasyonu; 6 tutuklama - Son Dakika
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