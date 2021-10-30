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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı

30.10.2021 00:58
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekiplerince yapılan 2 aylık takip ve çalışmalarda uyuşturucudan yakalanan 6 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekiplerince yapılan 2 aylık takip ve çalışmalarda uyuşturucudan yakalanan 6 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünce Süleymanpaşa ilçesinde 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarıyla ilgili yaklaşık 2 aylık bir çalışma yapıldı. Bu süreçte tespit edilen 6 hedef şahsın karıştığı 10 ayrı olaydaki yakalamalarda, satışa hazır halde, farklı miktar ve çeşitlilikte uyuşturucu maddeler, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet hassas terazi, 3 adet cam uyuşturucu kullanma düzeneği ele geçirildi.

Şahısların yakalanmasına yönelik, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlenerek, 6 hedef şahıs yakalandı.

Şüpheli 6 şahıs Tekirdağ Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Tekirdağ, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
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