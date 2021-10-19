Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevresinde "Dadaş" lakabıyla tanınan Ş.Ö'nün İstanbul'dan getirdiği uyuşturucuyu Tekirdağ'da "torbacı" diye tabir edilen kişilere satacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Gazioğlu Kavşağı'ndaki akaryakıt istasyonuna girişte şüphelinin bulunduğu aracı durdurdu. Araç ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada, şeffaf naylon içinde 102 gram metamfetamin, kuru sıkıdan bozma tabanca, şarjör ve ucunda bilye olan 6 mermi ele geçirildi. Otomobildeki İ.Ç, Ö.Ş ve Ş.Ö gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Son Dakika

Kamyonetin çarptığı kadın, hiç bir sürücünün dikkatini çekmedi! Bu pervasızlık şaşkınlık yarattı

Köy muhtarı Recep Dal yaptıklarıyla takdir topladı! Köyüne 3 milyon liralık hizmet kazandırdı

Koronavirüs aşısına bakış açısını belirleyen ankete göre En çok hangi partinin seçmeni aşıya karşı?

Ahmet Davutoğlu'nun asansör kazası anbean kamerada! Belinden rahatsızlanmış

Ebru Polat'ın günlük kazancı dudak uçuklattı: 12 saatte 40 bin TL

İddianamede ortaya çıkan yeni detaylar: Baygın olduğu sırada Eda Nur'la zorla ilişkiye girdiler

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi

Bakire değil diye ağabeyi tarafından öldürülen genç kız bakire çıktı! İhbar mektubu 17 yıl sonra ağabeyi tutuklattı