Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu 3. dönem toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, YİKOB Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Aziz Yıldırım, yapılmış olan, koordinasyonu gerektiren birtakım çalışmaların tekrar değerlendirileceğini belirtti.

Yıldırım, yıla 200 proje ile başlandığını, şu anda 264 projenin olduğunu ve projelerin bedelinin 7 milyar 376 milyon olduğunu açıkladı.

Yıldırım'ın konuşmasının ardından bölge müdürlükleri yatırımlar hakkında sunum yaptı.

Ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajanları Müdürlüğünde görevli uzman Yasemin Eryılmaz da Türkiye'de Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri Araştırması (YERSİS) Projesi Trakya Uygulaması hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

-Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden çölyak hastalarına destek

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, çölyak hastalarına destek olmaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çölyak hastalarının ihtiyacı olan, piyasada zor bulunan ve yüksek fiyatlara satılan glütensiz gıda ürünlerinden oluşturulan özel gıda paketlerinin dağıtımı sürüyor.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Gıda Kontrol ve Mezbahalar Şube Müdürlüğü tarafından çölyak hastalarının yeterli ve dengeli beslenmelerine yardımcı olmak amacıyla 2015 yılında başlatılan gıda yardımları kapsamında, 200 kişiye 7 bin 479 çölyak gıda yardım paketi dağıtıldı.

Çölyak gıda yardım paketinden yaralanmak isteyenler, çölyak sağlık raporu, kişiye ait kimlik fotokopisi, bağlı olduğu muhtarlıktan onaylı ikametgah belgesi ile belediyeye başvurmaları gerektiği belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da sosyal belediyecilik anlayışının bir gereği olarak çölyak hastalarının yanında olmaya devam ettiklerini ifade etti.

-Tekirdağ NKÜ ile Frimpeks A.Ş arasında işbirliği protokolü imzalandı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ile Frimpeks A.Ş arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 3. ve 4. sınıfta okuyan öğrencilerin iş dünyasına hazırlanması ve kariyer yolculuklarında onlara destek olmak amacıyla protokol yapıldı.

Rektörlük makamında gerçekleşen törende, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin ve firma sahibi Genel Müdür Emre Sayer protokolü imzaladı.

Rektör Şahin, protokolün hayırlı olması temennisinde bulunarak öğrencilerin daha üniversite sıralarındayken iş tecrübesi kazanması hem kendileri, hem de nitelikli istihdam anlamında ülke ekonomisi için önemli olduğunu belirtti.