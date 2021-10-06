Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Ergene Belediyesi tarafından yaptırılan çocuk oyun evinde, öğrenciler okul öncesi eğitimlerinin yanı sıra İngilizce, görsel sanatlar ve beden eğitimi dersleri de alıyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, Yeşiltepe Mahallesi'ne yaptırdıkları Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Oyun Evi'nde öğrencilere bilgiyi eğlenceyle birlikte sunduklarını söyledi.

Çocukların geleceğin teminatı olduğunu belirten Yüksel, "Mutlu öğrenci, mutlu öğretmen ve mutlu veli anlayışıyla Ergene ilçemizde dört dörtlük bir ortamda eğitimin ve mutluluğun karesini sunuyoruz. Okul öncesi dönemde sayılar, harfler, renkler gibi temel bilgileri öğretmek önemli olmakla birlikte çocuğun bilgiyi öğrenebilmesi için gerekli becerileri kazandırmak daha da önemlidir. Çocuklarımızın eğitimlerine bu konuda çok dikkat ediyoruz" dedi.

-Yaralı baykuş tedavi edildi

Hayrabolu İlçesinde yaralı halde bulunan baykuş tedavi altına alındı.

Vatandaşlar tarafından bulunan yaralı baykuş, Hayrabolu Belediyesi Geçici Barınma Merkezi'ne teslim edildi.

Burada tedavi altına alınan baykuş, iyileştikten sonra yeniden doğaya salınacak.

-Belediye Başkanı Ata, itfaiye istasyonunu ziyaret etti

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, Marmaraereğlisi İtfaiye İstasyonu'nu ziyaret etti.

İtfaiyeciler, Ata'yı istasyonun bahçesinde karşıladı.

İtfaiyecilerle sohbet eden Ata, özellikle yangın döneminde üstün bir gayretle mücadele eden tüm itfaiye personeline minnettar olduklarını ifade ederek, İtfaiye Haftası münasebetiyle personele hediyeler takdim etti.