Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Asyaport Limanı'nda protokol üyelerine ve çalışanlara balık ekmek ikram edildi.

Asyaport'tan yapılan açıklamaya göre, liman içinde düzenlenen etkinliğe Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Temel Akkuş, Asyaport Limanı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer ve liman çalışanları katıldı.

Ustalar tarafından pişirilen balıklar ekmek arasına konularak protokol üyelerine ve liman çalışanlarına ikram edildi.

-Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Trakya Kalkınma Ajansı arasında protokol

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Trakya Kalkınma Ajansı arasında "Yerel Yönetimlerde Sürdürülebilirlik Çalışmalarının Yaygınlaştırılması, Mesleki Gelişim Eğitimi" protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, imzalanan protokol kapsamında Tarımsal Hizmetler Dairesi personellerine yönelik fizibilite hazırlama eğitimi gerçekleştirilecek.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, belediye olarak eğitimin insan hayatında hiç bitmeyen bir süreç olduğuna inandıklarını ve personellerin alanlarında daha verimli ve başarılı olmaları için belirli dönemlerde mesleki eğitimler düzenlediklerini belirtti.

-Süleymanpaşa zabıta ekiplerinden denetim

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, pazarlarda tartı, etiket ve gramaj denetimlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gıda satışı yapan pazarcı esnafına yönelik gerçekleştirilen rutin denetimlerle vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmeleri amaçlanıyor.

Denetimlere Zabıta Müdürü Turgut Ünsal nezaret ederken, pazarda satışı yapılan gıda ürünlerinin paket, etiket, gramaj kontrolleri yapıldı.

Pazarın belli noktalarına yerleştirilen hassas teraziler sayesinde vatandaşlar satın almış oldukları ürünleri kendileri tartarak herhangi bir uygunsuzluğa karşı kendilerini korumuş oluyor.