Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Ergene Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakım Evi Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi sokak hayvanlarını sahiplendirmeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel yaptığı yazılı açıklamada, satın alma yerine barınaklardaki hayvanların sahiplenilmesini tavsiye etti.

Merkezdeki hayvanları sahiplendirmeye devam ettiklerini ifade eden Yüksel, "Ergene'de sokak hayvanlarını her zaman önemsiyoruz, Merkezde tedavisi tamamlanıp aşılanan hayvanlarımızı sahiplendiriyoruz. Geçici Rehabilitasyon Merkezi'nde ilçe belediyeleri, hayvan severler ve ihbar hattına gelen talepler doğrultusunda, sokak hayvanları alınarak gerekli tıbbi müdahaleleri de yapılıyor. Sahipsiz sokak hayvanlarımızı tedavileri sonrası sahiplendirmeye devam edeceğiz." diye kaydetti.

-Cemevi - Aşevi inşaatı sürüyor

Ergene'de geçen ay temeli atılan Ergene Sosyokültürel Tesis Cem Evi ve Aşevi inşaatının çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Mahallesi'nde yapımı devam eden Sosyokültürel Tesis Cem Evi ve Aşevinin inşaat çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Yüksel, 8 ayda tamamlanması planlanan projenin 1780 metrekare inşaat alanına sahip olduğunu ve 3 katlı olacağını belirtti.