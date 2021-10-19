Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde göreve yeni başlayan zabıta personeline, "Etkili İletişim Teknikleri" eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre eğitim, Trakya Belediyeler Birliğince organize edildi.

Trakya Belediyeler Birliği Müdürü Ogün Kürümoğlu tarafından gerçekleştirilen eğitimde personele, doğru ve etkili iletişim kurma, sözlü ve sözsüz iletişim becerilerinin kazanılması, empati kurabilme yeteneğinin geliştirilmesi ve etkili iletişim teknikleri gibi konularda bilgi verildi.

Eğitime 48 personel katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, çalışanların kişisel ve kurumsal gelişimlerine yönelik her türlü çalışmaya büyük önem verdiklerini belirterek, "Göreve yeni başlayan zabıta personeline yönelik etkili iletişim teknikleri eğitiminin faydalı olacağı inancımla, eğitim programının hayırlı olmasını diliyorum. Eğitimlerimizi, aynı strateji ile yoğun fayda sağlayacak şekilde sürdürmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çorlu'da yol ve kaldırım çalışmaları

Çorlu Belediyesi yol ve kaldırım yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Kazımiye Mahallesi Erdal İnönü Caddesi ve Çardaklı Çeşme Sokak'ta yürütülen yol ve asfalt serim çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlatılan kaldırım çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, 510 metre yolda 17 personel ve 11 araç ile yapılan çalışmalarda 3 bin 353 ton yol dolgu malzemesi ile 1247 ton asfalt binder tabakası serimi gerçekleştirildiği bildirildi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Türk Kızılayı iş birliğinde spor kompleksinde "Düzenli kan bağışı yap, kan dostlarımıza katıl" sloganı ile düzenlenen kampanyaya öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Öğrenciler ilk olarak kan bağışı hakkında bilgilendirildi. Ardından öğrenciler kan bağışında bulundu.