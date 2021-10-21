Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Ergene Belediyesinin ilçe genelinde alt ve üst yapı çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yürüttüğü çalışmaların ilçe genelini kapsandığını söyledi.

Yeni yollar açan ekiplerin diğer yandan mevcut yolların onarımını yaptığını ifade eden Yüksel, bu işlemlerin yanında kilit parke taş döşeme uygulamalarını da sürdürdüklerini kaydetti.

Yüksel, son olarak Pınarbaşı Mahallesi'nde kilit parke taş döşeme çalışması yaptıklarını belirterek, "Bir süre önce Bakırça Mahallesi'nde kilit parke taş döşeme çalışması yapmış ve Bakırça'daki yol sorununu ortadan kaldırmıştık. Şimdi ekiplerimiz aynı çalışmayı Pınarbaşı Mahallesi'nde yapıyor. Pınarbaşı'ndaki çalışmalarımız tamamlanınca benzer çalışma için ekiplerimiz Paşaköy Mahallesi'ne geçecek. Ergene'de yol konusunu sorun olmaktan tamamen çıkaracağız." dedi.

Meşhur Velimeşe bozası YÖREX'te tanıtıldı

Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle bu yıl 11.'si düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) Ergene'nin meşhur Velimeşe bozası da yer aldı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 2010 yılında düzenlenmeye başlayan, ülkenin batısından doğusuna, güneyinden kuzeyine tüm yöresel lezzetlerin bir araya geldiği YÖREX fuarında Ergene'nin coğrafi işaretli lezzeti meşhur Velimeşe bozasının da yer aldığını kaydetti.

Trakya Kalkınma Ajansının katkıları ile açılan stantta Tekirdağ'ın yöresel ürünlerinin tanıtımı yaptıklarını anlatan Yüksel, 'Velimeşe bozası geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlenen Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde de yer almış ve katılımcıların büyük beğenisini kazanmıştı. Şimdi de Antalya'da Türkiye'nin her yerinden gelen katılımcılara Velimeşe bozası ikramında bulunarak hem meşhur lezzetimizle tanıştırıyor hem de Velimeşe ve Ergene'nin adını duyuruyoruz." diye konuştu.

Çorlu'da zabıta ekiplerinin denetimleri sürüyor

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kentte bulunan pazar yerlerinde denetimlerin devam etiğini söyledi.

İlçede pazartesi, salı, perşembe ve cuma günleri kurulan semt pazarlarında incelemelerde bulunan ekiplerin, Çorlu Belediyesi Pazar Yerleri Uygulama Yönetmeliği kapsamında vatandaşların daha rahat ve güvenilir bir ortamda alışveriş yapabilmelerini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürdüklerini belirten Sarıkurt, tezgahların düzeni ile sebze ve meyvelerin uygun şartlarda satılıp satılmadığının yanı sıra fiyat etiketi kontrolünün de yapıldığını kaydetti.

Ergene Velimeşespor'da hedef Niğde'den galibiyetle dönmek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor, ligin 9. haftasında deplasmanda Niğde Anadolu FK ile karşılaşacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, ligdeki ilk galibiyetini geçen hafta İnegölspor karşısında alan Ergene Velimeşespor'un, Niğde'den galibiyetle dönerek galibiyet serisine başlamak ve alt sıralardan kurtulmak istediği kaydedildi.

23 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'de Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Muş bölgesi hakemi Mehmet Şükrü Közcü düdük çalacak.