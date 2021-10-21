Üye Girişi
Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

21.10.2021 16:09
Tekirdağ'dan kısa kısa

Ergene Belediyesinin ilçe genelinde alt ve üst yapı çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Ergene Belediyesinin ilçe genelinde alt ve üst yapı çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yürüttüğü çalışmaların ilçe genelini kapsandığını söyledi.

Yeni yollar açan ekiplerin diğer yandan mevcut yolların onarımını yaptığını ifade eden Yüksel, bu işlemlerin yanında kilit parke taş döşeme uygulamalarını da sürdürdüklerini kaydetti.

Yüksel, son olarak Pınarbaşı Mahallesi'nde kilit parke taş döşeme çalışması yaptıklarını belirterek, "Bir süre önce Bakırça Mahallesi'nde kilit parke taş döşeme çalışması yapmış ve Bakırça'daki yol sorununu ortadan kaldırmıştık. Şimdi ekiplerimiz aynı çalışmayı Pınarbaşı Mahallesi'nde yapıyor. Pınarbaşı'ndaki çalışmalarımız tamamlanınca benzer çalışma için ekiplerimiz Paşaköy Mahallesi'ne geçecek. Ergene'de yol konusunu sorun olmaktan tamamen çıkaracağız." dedi.

Meşhur Velimeşe bozası YÖREX'te tanıtıldı

Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle bu yıl 11.'si düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) Ergene'nin meşhur Velimeşe bozası da yer aldı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 2010 yılında düzenlenmeye başlayan, ülkenin batısından doğusuna, güneyinden kuzeyine tüm yöresel lezzetlerin bir araya geldiği YÖREX fuarında Ergene'nin coğrafi işaretli lezzeti meşhur Velimeşe bozasının da yer aldığını kaydetti.

Trakya Kalkınma Ajansının katkıları ile açılan stantta Tekirdağ'ın yöresel ürünlerinin tanıtımı yaptıklarını anlatan Yüksel, 'Velimeşe bozası geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlenen Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde de yer almış ve katılımcıların büyük beğenisini kazanmıştı. Şimdi de Antalya'da Türkiye'nin her yerinden gelen katılımcılara Velimeşe bozası ikramında bulunarak hem meşhur lezzetimizle tanıştırıyor hem de Velimeşe ve Ergene'nin adını duyuruyoruz." diye konuştu.

Çorlu'da zabıta ekiplerinin denetimleri sürüyor

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kentte bulunan pazar yerlerinde denetimlerin devam etiğini söyledi.

İlçede pazartesi, salı, perşembe ve cuma günleri kurulan semt pazarlarında incelemelerde bulunan ekiplerin, Çorlu Belediyesi Pazar Yerleri Uygulama Yönetmeliği kapsamında vatandaşların daha rahat ve güvenilir bir ortamda alışveriş yapabilmelerini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürdüklerini belirten Sarıkurt, tezgahların düzeni ile sebze ve meyvelerin uygun şartlarda satılıp satılmadığının yanı sıra fiyat etiketi kontrolünün de yapıldığını kaydetti.

Ergene Velimeşespor'da hedef Niğde'den galibiyetle dönmek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor, ligin 9. haftasında deplasmanda Niğde Anadolu FK ile karşılaşacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, ligdeki ilk galibiyetini geçen hafta İnegölspor karşısında alan Ergene Velimeşespor'un, Niğde'den galibiyetle dönerek galibiyet serisine başlamak ve alt sıralardan kurtulmak istediği kaydedildi.

23 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'de Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Muş bölgesi hakemi Mehmet Şükrü Közcü düdük çalacak.

Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ, Velimeşe, Hisarcık, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Esra Hankulu'nun ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi 16:05 Son Dakika! Esra Hankulu'nun ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti 15:54 Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Süt kazanında banyo yapmalarıyla gündem olan iki çalışan, beraat etti 15:37 Süt kazanında banyo yapmalarıyla gündem olan iki çalışan, beraat etti
Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra Kapalıçarşı'daki döviz ekranları karardı 15:08 Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra Kapalıçarşı'daki döviz ekranları karardı Saldırıya uğrayan müzisyen konuştu! Erdal Erdoğan: Konunun ırkçılıkla alakası yok 14:43 Saldırıya uğrayan müzisyen konuştu! Erdal Erdoğan: Konunun ırkçılıkla alakası yok 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı 14:14 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü 14:10 Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı istifa etti 14:00 Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı istifa etti

Son Dakika Haberleri
16:05 Son Dakika! Esra Hankulu'nun ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
16:04 Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk
15:54 Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti
15:47 Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte yaşanan magazin olayları
15:37 Süt kazanında banyo yapmalarıyla gündem olan iki çalışan, beraat etti
15:19 Son dakika! Tunceli'de devam eden Eren-7 Operasyonu'nda bir asker şehit oldu, 2 terörist öldürüldü
15:16 Katil maymun can aldı! Sokakta gözüne kestirdiği bir adamın kafasına tuğla attı
15:07 Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra Kapalıçarşı'daki döviz ekranları karardı
15:01 "Şakkadak satarım" videosu gündem olan Necmettin Batırel: Döviz zirveyi gördü, mutlaka gerisin geriye dönecek
14:56 Son dakika! Merkez Bankası'nın kararı doları ne kadar etkiledi?
Eşi tarafından dövülerek öldürülen kadının cenazesinde yakını isyan etti: Saçının her teli için 10 adam almazsam Eşi tarafından dövülerek öldürülen kadının cenazesinde yakını isyan etti: Saçının her teli için 10 adam almazsam         
16:17
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk         
16:04
Bel ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede iki operasyon geçiren kadın, yatalak kaldı Bel ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede iki operasyon geçiren kadın, yatalak kaldı         
15:38
"Fark etmedim" dediği sevgilisinin üzerinden arabayla bilerek geçtiği tespit edildi         
15:34
Yurt dışı yasağıyla serbest bırakılan rapçi Murda, Hollanda'daki evine gidemeyecek Yurt dışı yasağıyla serbest bırakılan rapçi Murda, Hollanda'daki evine gidemeyecek         
15:04
Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi         
14:38
Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı         
14:10
Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi         
14:09
İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı         
13:29
RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak         
12:26
Diyanet'in Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu         
12:02
Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı         
11:55
Çöpte ziynet eşyası bulan Afgan kadın, sahibine vermek istediği altınların sahte olduğunu öğrenince şaşkınlık geçirdi Çöpte ziynet eşyası bulan Afgan kadın, sahibine vermek istediği altınların sahte olduğunu öğrenince şaşkınlık geçirdi         
11:22
Bakan Koca'nın Bakan Koca'nın "Okullar kapanmayacak" çıkışı sonrası sosyal medyada istifa sesleri yükseldi         
11:05
Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti         
10:09
Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı         
09:20
İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık         
07:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2021 16:20:11. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement