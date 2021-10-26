Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorlu Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın 2. oturumu gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığında, Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, plan ve bütçe komisyonuna havale edilen Çorlu Belediyesi 2022 yılı ücret tarifesi ve 2022 yılı bütçesi görüşüldü.

2022 yılı ücret tarifesi ve bütçesini içeren Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, komisyon üyeleri tarafından Belediye Meclisinin bilgisine sunulurken, ücret tarifeleri ve 2022 yılı için öngörülen bütçe oylanarak kabul edildi.

2022 yılı bütçesi 365 milyon lira olarak kabul edildi.

Ergene'de çilek ekimi yapılacak

Ergene Belediyesinin hayata geçirdiği lavanta tarlası projesinin ardından şimdi de 20 dönümlük alanda çilek tarlası oluşturulacak.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, belediye olarak lavanta tarlasından sonra, yeni projelerinin çilek tarlası olduğunu söyledi.

Lavanta tarlasının yanındaki tarlaya çilek fidesi ekmek üzere tüm hazırlıkları yaptıklarını belirten Yüksel, farklı tarım uygulamaları ile bölge çiftçisine örnek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Yüksel, Ergene'nin artık hem lavanta hem de çilek kokacağını ifade ederek, 'Bölge halkının iş stresinden bir nebze de olsa uzaklaşarak hoşça vakit geçirmeleri için lavanta günleri organize ettik. Şimdi lavanta günlerinin dışında çilek günleri de düzenleyeceğiz. Ergene artık hem lavanta hem de çilek kokacak. Lavanta ile başladığımız çilek ile devam ettirdiğimiz projemizi yeni ürünlerle genişleterek Ergene halkına ve bölgemizin çiftçilerine alternatif tarım örnekleri sunmaya devam edeceğiz." dedi.