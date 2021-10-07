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TEKNOFEST şampiyonları ödüllendirildi - Son Dakika

TEKNOFEST şampiyonları ödüllendirildi

07.10.2021 09:42

TEKNOFEST şampiyonları ödüllendirildi Bu sene gerçekleştirilen TEKNOFEST 2021 finallerinde iki şampiyonluk ve bir ikincilik alan Manisa'da okullar için ödül töreni düzenlendi Törende konuşan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz hızla değişen dünyaya ayak uydurabilmek için üstün teknoloji...

TEKNOFEST şampiyonları ödüllendirildi

Bu sene gerçekleştirilen TEKNOFEST 2021 finallerinde iki şampiyonluk ve bir ikincilik alan Manisa'da okullar için ödül töreni düzenlendi

Törende konuşan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz hızla değişen dünyaya ayak uydurabilmek için üstün teknoloji ürünleri üretmenin önemine değindi

MANİSA - TEKNOFEST 2021 finallerinde 2 birincilik ve bir ikincilik alan Manisa'daki 3 okul düzenlenen törenle Manisa Valisi Yaşar Karadeniz tarafından ödüllendirildi. Törende konuşan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz hızla değişen dünyaya ayak uydurabilmek için üstün teknoloji ürünleri üretmenin önemine değindi.

TEKNOFEST 2021 finallerine kalmaya hak kazanan 24 Manisa takımı arasından 2 takım birincilik ve bir takım ikincilik elde ederek büyük bir başarıya imza attı. TEKNOFEST 2021 Tarım Teknolojileri Yarışması Lise Seviyesinde Manisa Fen Lisesi MezzoMorto TARTEK projesi ile birinci, TEKNOFEST 2021 Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması Temel Kategorisinde MOSTEM'in RoboMOSB projesi birinci ve TEKNOFEST 2021 Liseler Arası İHA Yarışması Sabit Kanat Kategorisinde Manisa Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesisin NOVA projesi ikincilik ödülü kazandı.

TEKNOFEST 2021 finallerinde Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumlarımızda 2 birincilik ve 1 ikincilik ile Manisa'ya dönen öğrenci ve öğretmenlere Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi koordinasyonunda; Manisa Öğretmenevinde Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in katılımıyla ödül töreni gerçekleştirildi. Ödül töreninde TEKNOFEST genel tanıtımı, Manisa'nın son 4 yıldaki TEKNOFEST dereceleri ve TEKNOFEST 2021'de dereceye giren takımların projelerinin tanıtımı ve sunumu yapıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, "Bu yıl TEKNOFEST'te 2 birincilik ve 1 ikincilik ile İstanbul'dan dönmüş olduk. Manisa milli eğitim ailesi olarak 2 yıldır TEKNOFEST'te güzel işler yapıyoruz. Özellikle geçen yıl tamamı devlet kurumuydu bu sene kervana özel okullar da eklendi. Onların da bu gayret ve çabası bizim gücümüze güç kattı. Ben bu anlamda emek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu gençlerimizin bu çalışmalarından dolayı ödüllendirilmesinde sayın valimizin teşviklerinden dolayı da şükranlarımı sunuyorum." dedi.

"Dünya hızla değişiyor"

Dünyanın hızlı bir teknolojik değişim yaşadığına dikkat çeken Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Şu anda tek başına fabrika yapmak, üretmek ve satmak için yeterli olmuyor. Ürettiğiniz diğerlerinden daha önde olmalı ve daha uygun bir fiyata satılabilmeli. Bu da ancak AR-GE ile inovasyonla ve teknolojiyle mümkün olduğu kadar ileri düzeyde kullanmakla mümkün olabilen bir husustur. Dolayısıyla biz de şuana kadar sağlamış olduğumuz ekonomik ivmeyi devam ettirmek istiyorsak, milli gelirimizi yükseltmek istiyorsak her şeyden önce ileri teknoloji ürünleri üretme konusunda daha fazla gayret göstermek zorundayız. Bunu söylerken Manisa ülkemizin bu konuda hiç kuşkusuz ki ülkemizin önde gelen hatta örnek ili konumundadır. Bu yeterli mi tabii ki değil ne kadar yaparsanız o kadar öne geçersiniz. Dolayısıyla gençlerimizin yetişirken tabiri caizse çılgınca diyebileceğimiz o yarışın içine onları hazır etmemiz gerekiyor. TEKNOFEST yarışları başta olmak üzere yapılan bu etkinlikler aslında yarışma boyutundan da öteye bana göre gençlerimizin yeni dünyaya endüstri 4.0'a hazırlanması anlamında önem arz ediyor. Ben şuna inanıyorum ki bugün burada ortaya konulan ürünler gerçekte bir gün birileri tarafından üretilir konuma gelmiş olacak." diyerek emeği geçen öğrenci ve milli eğitim camiasında teşekkür etti.

Vali Karadeniz'in konuşmasının ardından dereceye giren öğrencilere ve öğretmenlere ödülleri Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici tarafından takdim edildi.

Manisa, TEKNOFEST'te ilk birinciliğini 2018 yılındaki TEKNOFEST'te Salihli Kudret Demir Ortaokulu öğrencileri ve danışmanlarıyla elde ederken, 2020 yılında üçüncüsü Gaziantep'te gerçekleştirilen TEKNOFEST'e; Manisa'dan çeşitli kategorilerde yarışan takımlar büyük bir başarı göstererek Manisa'ya iki dalda Türkiye birinciliği, 1 Türkiye ikinciliği ve 1 Türkiye üçüncülüğü ile dönmüştü.

TEKNOFEST şampiyonları ödüllendirildi
TEKNOFEST şampiyonları ödüllendirildi
TEKNOFEST şampiyonları ödüllendirildi
TEKNOFEST şampiyonları ödüllendirildi

Yaşar Karadeniz, Karadeniz, okullar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TEKNOFEST şampiyonları ödüllendirildi - Son Dakika


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