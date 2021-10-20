(TEKRAR) MANİSA - Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Hafsa Sultan Mahallesi'ndeki Mimar Sinan Bulvarı'nda plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, Furkan Yaman idaresindeki, 45 ADB 370 plakalı motosiklete çarpıp kaçtı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, 45 J0836 plakalı işçi servis midibüsüne çarparak durabildi.
Yaralı motosiklet sürücüsü Furkan Yaman, Halil Yavuz Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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