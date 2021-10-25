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Tekstil atölyesinde korkutan yangın - Son Dakika

Tekstil atölyesinde korkutan yangın

25.10.2021 10:37

Tekstil atölyesinde korkutan yangın Kumaş ve tekstil malzemeleri alevlere teslim oldu Yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile kontrol altına alındı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı.

Tekstil atölyesinde korkutan yangın

Kumaş ve tekstil malzemeleri alevlere teslim oldu

Yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile kontrol altına alındı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalede bulunarak kontrol altına aldığı yangın esnasında atölye içerisinde kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçerken, maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi Karagöz Sokak üzerinde bulunan bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı atölyede çıkan yangının haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ile polis ekibi sevk edildi. İçerisinde bulunan tekstil malzemeleri, kumaş ile makinelerin alev aldığı tekstil atölyesinde çıkan yangına, bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri müdahale etti. Çok sayıda itfaiye ekibinin yoğun çalışması neticesinde yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, çıkan yangın esnasında atölye içerisinde kimsenin olmaması ise olası bir facianın önüne geçti. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Tekstil atölyesinde korkutan yangın
Tekstil atölyesinde korkutan yangın
Tekstil atölyesinde korkutan yangın
Tekstil atölyesinde korkutan yangın
Tekstil atölyesinde korkutan yangın
Tekstil atölyesinde korkutan yangın
Tekstil atölyesinde korkutan yangın
Tekstil atölyesinde korkutan yangın
Tekstil atölyesinde korkutan yangın
Tekstil atölyesinde korkutan yangın

Sakarya, İtfaiye, Atölye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekstil atölyesinde korkutan yangın - Son Dakika


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