Telefonunu çaldığı ağabeyinden kaçtı; köpekli müdahaleden kaçamadı - Son Dakika

ŞİŞLİ'de aynı evde yaşadığı ağabeyinin cep telefonunu ve parasını alan kişi ağabeyi tarafından sokakta yakalandı. Kaçmak isteyen kardeşi, olaya şahit olan sokak sakini köpeğiyle müdahale ederek durdurdu. Cep telefonunun satıldığını öğrenen ağabey, kardeşini tokatlayarak cebinden satılan telefonun parasını aldı. Kavga sırasında iki kardeş arasında kalan anne zor anlar yaşadı.

Recep Dinç isimli kişi iddiaya aynı evde yaşadığı ağabeyi Zafer Dinç'in bir miktar parasını ve cep telefonunu alarak evden uzaklaştı. Bir süre sonra durumu fark eden Zafer Dinç, elektrikli scooter ile sokak sokak dolaşarak kardeşini aramaya başladı. Kardeşini Dolapdere Caddesi ürerinde bulan Zafer Dinç yakalamaya çalıştığı Recep Dinç'i aralarında yaşanan arbede de tutamadı. Bu sırada olayı gören Emre Çadır, Pablo isimli Doberman cinsi köpeğini Recep Dinç'in üstüne salarak onu korkutup durdurmayı başardı. Zafer Dinç kardeşi Recep Dinç'in kendisinden izinsiz aldığı cep telefonunu sattığını öğrenince çılgına dönerek onu tokatladı. İki kardeşin kavgasında arada kalan anneleri de zor anlar yaşadı. Kardeşinin cebinden parayı alan Zafer Dinç onu bıraktıktan sonra ihbar üzerine gelen polis aracına binerek cep telefonunu geri almak için telefoncu dükkanına gitti.

EĞİTİMLİ KÖPEKLE DURDURULDU

Olaya Doberman cinsi köpeğiyle müdahale eden Emre Çadır, "İki kardeş arasında yaşanan olay, kardeş evden ağabeyinin cep telefonunu ve parasını çalmış. Onun üzerine ağabey kardeşini yakalamaya çalıştığında ben de tamamen eğitimli köpeğimle onu durdurmak ve etkisiz hale getirmek amacıyla köpeğimle beraber gittim. Kaçan kişi köpeği görünce korkarak durdu ve yakaladık. Köpeğim eğitimli, itaat eğitimi var, tamamen komutla müdahale eder. Köpeğin saldırması komutla oluyor ama öyle bir şey kullanmadık tamamen durdurmaya yönelikti" diye konuştu.