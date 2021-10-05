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TEM'de 4 araçlı zincirleme kaza - Son Dakika

TEM'de 4 araçlı zincirleme kaza

05.10.2021 16:29
TEM'de 4 araçlı zincirleme kaza, System.String[]

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu'nda 2 tır, 1 kamyon ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu'nda 2 tır, 1 kamyon ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çayırova ilçesi TEM Otoyolu Şekerpınar gişeleri Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir aracın aniden fren yapması sebebiyle arkasında bulunan 2 tır, 1 kamyon ve 1 kamyonet de arka arkaya çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kamyon sürücüsü, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Diğer 3 aracın sürücüleri ise kazayı burunları bile kanamadan atlattı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

TEM'de 4 araçlı zincirleme kaza
TEM'de 4 araçlı zincirleme kaza
TEM'de 4 araçlı zincirleme kaza
TEM'de 4 araçlı zincirleme kaza
TEM'de 4 araçlı zincirleme kaza

TEM Otoyolu, Çayırova, Kocaeli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de 4 araçlı zincirleme kaza - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM'de 4 araçlı zincirleme kaza - Son Dakika
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