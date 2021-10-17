Üye Girişi
TEM'de yağmurda aşırı hız dehşeti: 4 yaralı - Son Dakika

TEM'de yağmurda aşırı hız dehşeti: 4 yaralı

17.10.2021 09:47

TEM Ümraniye'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aşırı hız sonucu bir araç ticari taksiye çarptı.

TEM Ümraniye'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aşırı hız sonucu bir araç ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle taksi önündeki araca çarparak bariyerlere savrulurken, kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Ümraniye TEM yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 34 BFH 239 plakalı Mercedes Vıto marka araç, sürücünün yağmur sonrası kayganlaşan zeminde aşırı hız yapması sonucu kontrolden çıkarak önündeki ticari taksiye çarptı. Taksi de çarpmanın etkisiyle bir başka araca çarparak bariyerlere savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ticari taksi içerisinde sıkışan Fatma Küçükel isimli müşteriyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken, polis kazaya ilişkin çalışma başlattı.

"Minibüs hızla gelince bu hale geldik"

Kazada yaralanan sürücülerden Hüseyin Hakkı Çalık, "Biz yolda seyir halinde olduğumuz sırada burada maddi hasarlı kaza olduğunu gördük yavaşladık. Bizim arkamızdan gelen minibüs hızla gelince taksiye, bize çarparak bu hale getirdi. Yola savrulduk. Karşı şeride taşsaydık belki şu an kurtulamayacaktık. Taksinin içerisinde müşteri varmış. O biraz ağır yaralanmıştı" diye konuştu. - İSTANBUL

TEM'de yağmurda aşırı hız dehşeti: 4 yaralı
TEM'de yağmurda aşırı hız dehşeti: 4 yaralı
TEM'de yağmurda aşırı hız dehşeti: 4 yaralı
TEM'de yağmurda aşırı hız dehşeti: 4 yaralı
TEM'de yağmurda aşırı hız dehşeti: 4 yaralı
TEM'de yağmurda aşırı hız dehşeti: 4 yaralı
TEM'de yağmurda aşırı hız dehşeti: 4 yaralı
TEM'de yağmurda aşırı hız dehşeti: 4 yaralı
TEM'de yağmurda aşırı hız dehşeti: 4 yaralı
TEM'de yağmurda aşırı hız dehşeti: 4 yaralı

TEM Otoyolu, Ümraniye, Taksi, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de yağmurda aşırı hız dehşeti: 4 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Haaland'ı sakatlık bile durduramıyor! İnanılmaz performansıyla istatistiklerde zirve yaptı 09:59 Haaland'ı sakatlık bile durduramıyor! İnanılmaz performansıyla istatistiklerde zirve yaptı ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den kritik hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla tamamlandı 09:20 ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den kritik hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla tamamlandı Aygün Aydın'dan dikkat çeken hamle! Bebek fotoğrafı paylaştı, herkesin kafası karıştı 08:45 Aygün Aydın'dan dikkat çeken hamle! Bebek fotoğrafı paylaştı, herkesin kafası karıştı
Otomobil, tırın altında kaldı! Emekli emniyet müdürü ve oğlu hayatını kaybetti 08:11 Otomobil, tırın altında kaldı! Emekli emniyet müdürü ve oğlu hayatını kaybetti ORC Araştırma'dan Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında büyük fark var 07:20 ORC Araştırma'dan Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında büyük fark var Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı 23:57 Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı
Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var 21:01 Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var 11 yıldır firari adamdan savunma: Barışçıl olmasam 11 yıldır kaçmazdım 16:15 11 yıldır firari adamdan savunma: Barışçıl olmasam 11 yıldır kaçmazdım

Son Dakika Haberleri
09:59 Haaland'ı sakatlık bile durduramıyor! İnanılmaz performansıyla istatistiklerde zirve yaptı
17:33 Abdurrahim Albayrak'nın özrü Galatasaray Genel Kurulu'na damga vurdu
17:31 AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamalarına yanıt:: Yassıada zihniyetidir
17:22 Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın yıllar içindeki değişimi
17:13 "Koalisyondan memnunum" diyen Merkel'e Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarındaki özel konuşmayı hatırlattı: Bana öyle demiyordun
17:06 Pereira kritik Trabzonspor maçı için ilk 11'ine karar verdi
17:01 Vali, yürüyüşe gözleri bantlı katılarak görme engelli bireylerin sorunları çözeceğini dile getirdi
16:47 Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları
16:31 Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'dan şikayetçi oldu
16:29 Salah'ın fırtına gibi estiği maçta, Ozan Tufan süre alamadı
Kış uykusuna yatmayan yılan, girdiği evde büyük korku yaşattı Kış uykusuna yatmayan yılan, girdiği evde büyük korku yaşattı         
10:01
Başkasına ait kimlikle Hemorid ameliyatı olan vatandaş hakkında Yargıtay'dan emsal karar Başkasına ait kimlikle Hemorid ameliyatı olan vatandaş hakkında Yargıtay'dan emsal karar         
09:33
Fatih Altaylı, Galatasaray'a resmen geri döndü! Döner dönmez zehir zemberek sözler savurdu Fatih Altaylı, Galatasaray'a resmen geri döndü! Döner dönmez zehir zemberek sözler savurdu         
09:17
Ümit Karan arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca soluğu savcılıkta aldı Ümit Karan arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca soluğu savcılıkta aldı         
08:39
Otomobil alacaklar dikkat! İkinci el araçlardaki ölümcül hileler tek tek deşifre oldu Otomobil alacaklar dikkat! İkinci el araçlardaki ölümcül hileler tek tek deşifre oldu         
07:38
Evinin önünde pusu kurduğu kişiyi vurdu, ''Selam yollamışlar, ben de selamlarını aldım'' dedi Evinin önünde pusu kurduğu kişiyi vurdu, ''Selam yollamışlar, ben de selamlarını aldım'' dedi         
02:32
Cristiano Ronaldo'dan çılgın hediye! Sevgilisi Georgina Rodriguez için 1.3 milyon lirayı düşünmeden harcadı Cristiano Ronaldo'dan çılgın hediye! Sevgilisi Georgina Rodriguez için 1.3 milyon lirayı düşünmeden harcadı         
21:47
18 yaşındaki Kerim'in cinayet şüphelisi kuzeni tutuklandı 18 yaşındaki Kerim'in cinayet şüphelisi kuzeni tutuklandı         
17:57
Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi         
14:37
Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti         
13:48
Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı         
12:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu         
12:20
"İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı         
10:44
Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor         
10:26
Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi         
10:17
Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi         
09:55
Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin? Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin?         
09:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2021 10:06:08. #1.13#
SON DAKİKA: TEM'de yağmurda aşırı hız dehşeti: 4 yaralı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement