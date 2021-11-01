Üye Girişi
TEM'DE OTOMOBİL İBB İŞÇİLERİNİN BULUNDUĞU KAMYONETE ÇARPTI:  8 YARALI - Son Dakika

TEM'DE OTOMOBİL İBB İŞÇİLERİNİN BULUNDUĞU KAMYONETE ÇARPTI:  8 YARALI

01.11.2021 13:19
TEM'DE OTOMOBİL İBB İŞÇİLERİNİN BULUNDUĞU KAMYONETE ÇARPTI:  8 YARALI

TEM Otoyolu Hadımköy mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait kamyonete arkadan çarptı.

TEM Otoyolu Hadımköy mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait kamyonete arkadan çarptı. Kazada kamyonetin kasasında bulunan işçilerden 7'si ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu Arnavutköy Hadımköy mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. işçileri yol kenarındaki peyzaj çalışmalarına yağmur nedeniyle ara verdi. İşçilerin bir kısmı emniyet şeridinde park halinde olan 34 DFL 283 plakalı kamyonetin kasasına bindi. Emniyet şeridinde dubalarla önlem alınmadan beklediği öne sürülen kamyonete hızla gelen, Türkmen uyruklu Resul Bayramov'un kullandığı 34 BOJ 241 plakalı otomobil çarptı.

İŞÇİLERE İLK MÜDAHALE YOL KENARINDA YAPILDIKaza sonrası park halinde olan kamyonet sürüklenip önündeki başka bir İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. aracına çarparak durdu. Kazada sürücü Resul Bayramov otomobil içinde sıkışırken, kamyonet kasasında bulunan işçilerden 7'si de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı işçilere de ilk müdahale yol kenarında yeşil alanda yapıldıktan sonra tedavileri için ambulansla hastaneye götürüldü. Hurdaya dönen otomobil çekici ile bulunduğu yerden kaldırılırken kaza nedeniyle Edirne istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TEM Otoyolu, İstanbul, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEM'DE OTOMOBİL İBB İŞÇİLERİNİN BULUNDUĞU KAMYONETE ÇARPTI:  8 YARALI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Muhsin Yazıcıoğlu ölümünde dikkat çeken detay! 13:05 Muhsin Yazıcıoğlu ölümünde dikkat çeken detay! "Beni öldürmek istiyorlar" demiş Hangi parti seçmeni nereden alışveriş yapıyor? Bu araştırma ilk kez yapıldı, işte sonuçlar 12:57 Hangi parti seçmeni nereden alışveriş yapıyor? Bu araştırma ilk kez yapıldı, işte sonuçlar Alkol kullananlara kötü haber! Biraya yeni zam geldi 12:29 Alkol kullananlara kötü haber! Biraya yeni zam geldi
Son Dakika! Türkiye ve ABD savunma bakanlığı heyetleri, F-35'lerle ilgili ikinci toplantıyı Washington'da yapacak 12:17 Son Dakika! Türkiye ve ABD savunma bakanlığı heyetleri, F-35'lerle ilgili ikinci toplantıyı Washington'da yapacak Sakatlandı sanılan kaleciyi arı sokmuş 12:05 Sakatlandı sanılan kaleciyi arı sokmuş Allahyar, performansıyla beğeni topladı! Satın alma ücreti çok gülünç 11:57 Allahyar, performansıyla beğeni topladı! Satın alma ücreti çok gülünç
Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı 11:40 Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı 10:30 Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı

Son Dakika Haberleri
13:14 Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri yükseliyor
13:05 Muhsin Yazıcıoğlu ölümünde dikkat çeken detay! "Beni öldürmek istiyorlar" demiş
12:57 Hangi parti seçmeni nereden alışveriş yapıyor? Bu araştırma ilk kez yapıldı, işte sonuçlar
12:45 Edis, Zeynep Bastık'la sarmaş dolaş dansıyla ilgili ilk kez konuştu: Performans sergiledik
12:29 Alkol kullananlara kötü haber! Biraya yeni zam geldi
12:18 Rekabet Kurumu'nun kestiği "fahiş fiyat" cezaları borsayı etkiledi! Zincir marketler değer kaybetti
12:16 Son Dakika! Türkiye ve ABD savunma bakanlığı heyetleri, F-35'lerle ilgili ikinci toplantıyı Washington'da yapacak
12:04 Sakatlandı sanılan kaleciyi arı sokmuş
12:00 Yemek Sepeti CEO'su Nevzat Aydın'ın yerine yeni isim belli oldu
11:58 Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri yükseliyor Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri yükseliyor         
13:15
Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor         
13:03
Edis, Zeynep Bastık'la sarmaş dolaş dansıyla ilgili ilk kez konuştu: Performans sergiledik Edis, Zeynep Bastık'la sarmaş dolaş dansıyla ilgili ilk kez konuştu: Performans sergiledik         
12:46
Rekabet Kurumu'nun kestiği Rekabet Kurumu'nun kestiği "fahiş fiyat" cezaları borsayı etkiledi! Zincir marketler değer kaybetti         
12:18
Doktorların teşhis koyamadığı 29 yaşındaki genç, bir ayda yatağa mahkum oldu Doktorların teşhis koyamadığı 29 yaşındaki genç, bir ayda yatağa mahkum oldu         
12:06
Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi         
11:58
Berdan Mardini'nin konserinde hayranı tam 29 bin TL saçtı Berdan Mardini'nin konserinde hayranı tam 29 bin TL saçtı         
11:40
Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak         
10:42
Çocuk parkında bir grup genç kız, tartıştığı kızı tekme tokat dövdü Çocuk parkında bir grup genç kız, tartıştığı kızı tekme tokat dövdü         
10:24
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi         
09:54
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı         
08:39
Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam         
08:21
Uzun zaman beklenen TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler Uzun zaman beklenen TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler         
08:20
Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım         
08:16
Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Ayça Erturan anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Ayça Erturan anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti         
21:27
Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı         
17:57
Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş         
16:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 13:24:08. #1.13#
SON DAKİKA: TEM'DE OTOMOBİL İBB İŞÇİLERİNİN BULUNDUĞU KAMYONETE ÇARPTI:  8 YARALI - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement