Temizliğe giden kadın evde ölü bulundu - Son Dakika

Zonguldak'ta bir kadın temizlik için gittiği evde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Yayla Mahallesi bir evde meydana geldi. İddiaya göre, bir doktorun evine temizliğe giden 40 yaşındaki Necmiye Çavdar evde ölü bulundu. Necmiye Çavdar'dan haber alamayan yakınları temizliğe gittiği doktora ulaştı. Eve bakmaya giden doktor M.G., Necmiye Çavdar'ı yerde yatar vaziyette buldu. 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler Necmiye Çavdar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Evde ölü bulunan Çavdar'ın cenazesi otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

(Sertaç Özdemir/İHA)