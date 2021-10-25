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Temizlik görevlisi bulduğu 650 bin lirayı sahibine teslim ederek takdir topladı - Son Dakika

Temizlik görevlisi bulduğu 650 bin lirayı sahibine teslim ederek takdir topladı

25.10.2021 15:46

Temizlik görevlisi bulduğu 650 bin lirayı sahibine teslim ederek takdir topladı Temizlik görevlisi içinde 650 bin lira olan çantayı sahibine teslim etti Temizlik görevlisinden "iİnsanlık ölmemiş" dedirten hareket Bursa'da, Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde temizlik işçisi...

Temizlik görevlisi bulduğu 650 bin lirayı sahibine teslim ederek takdir topladı

Temizlik görevlisi içinde 650 bin lira olan çantayı sahibine teslim etti

Temizlik görevlisinden "iİnsanlık ölmemiş" dedirten hareket

BURSA - Bursa'da, Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde temizlik işçisi Celal Yıldız, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında çevre temizliği yaptığı sırada bulduğu ve içerisinde 650 bin lira olduğunu öğrendiği çantayı sahibine teslim ederek takdir topladı. Yıldız, "Böyle bir olay yüz defa başıma gelse yine aynısını yapardım" dedi.

Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde 12 yıldır çevre temizlik personeli iki çocuk babası Celal Yıldız, gece yarısı saat 4 sıralarında yolun kenarında bulduğu çantayı alıp çöpe atmak istedi. Çantayı kontrol eden Yıldız, içerisinde yüklü miktarda para olduğunu görünce, çantayı 4 saat kadar muhafaza etti. Sabah saatlerinde durumu polise haber verdi. Polis ekipleriyle birlikte çantanın sahibine ulaşan Yıldız, bulduğu 650 bin lira dolu çantayı sahibine eksiksiz teslim etti.

Çantayı çöpe atacakken içini kontrol edip para olduğunu görünce yanına alıp ekiplere bilgi veren Celal Yıldız, "12 yıldır bu işi yapıyorum. Çantayı buldum, yanıma aldım. İçine baktığımda para olduğunu gördüm. Paraya hiç dokunmadan meydanda bulunan banka oturdum. Kime nereye bildireyim diye düşündüm. O sırada eşimi arayıp durumu anlattım. O da git sahibine ver, teslim et dedi. Daha sonra memurlar geldi. Burada çanta kaybolmuş, buldun mu diye sordular. Ben de bulduğumu söyledim. Polislerle birlikte çantanın sahibinin dükkanına gittik. Çantayı sahibine teslim ettik. Teşekkür etti. Sarıldı. Sonra ben çıktım dükkandan. Çıkarken cebime yemek parası sıkıştırdı. Ben işime geri döndüm. Polisler orada tutanak tutmuşlar. Ne kadar para olduğunu bilmiyorum. Ben teslim ettim ve gittim" ifadelerini kullandı.

"Yüz defa başıma gelse yine aynısını yaparım"

Para dolu çantayı bulduktan sonra teslim etmek için hiç tereddüt etmediğini, iyi insan olmanın çok güzel bir duygu olduğunu söyleyen Yıldız, "İnsanlara örnek olmak güzel bir şey. Benim boğazımdan bir lokma haram geçmedi. Helal kazanıp helal yedim. En iyisi alın teriyle kazanıp yemek. Yine başıma gelse aynısını yaparım. Yüz defa da olsa aynısını yaparım. Hiç tereddüt etmem. Üzülmenin aksine teslim ettiğim için mutluyum" dedi.

"Ben aptal değilim, haram yemem"

Sosyal medyada videosunun paylaşıldığından haberi olmadığını ve paylaşımdan sonra kendisine 'aptal, enayi' denildiğini aktaran Celal Yıldız, "Ben işin buraya gelmesini istemiyordum. Ben reklam peşinde değilim. Yapacak olsaydım, paranın sahibi resim çekilip paylaşmak istedi. Kabul etmedim. Burada arkadaş çekip atmış, benim haberim yok. Ben medyaya düşsün istemiyordum. Bu aptal mı, enayi mi gibi diyenler olmuş. Ben aptal değilim. Harama karşıyım. Öyle düşünsünler" diye konuştu.

Bulduğu çantayı 3-4 saat kucağında muhafaza etmiş

Çanta dolusu parayı bularak sahibine teslim eden Celal Yıldız'ı videoya alarak kendisine teşekkür eden Sinan Tekin, "Belediye çalışanı Celal abimiz 650 bin lira buldu. Gece saat 4 sıralarında bu parayı buldu. Bu çanta yaklaşık 3-4 saat abimizde kaldı. Daha sonra mobese kameralarını inceledikten sonra Celal abimizi bulmuşlar. Çantayı sahibine teslim etmişler. Paranın sahibi nezaketen abimize bir miktar para vermiş. Ben isterdim ki 5-10 bin lira gönlünü hoş etmek için versin. Ancak 200 lira gibi bir para vermiş. Ben bu duruma çok üzüldüm. Benim 650 bin lira param kaybolmuş olsaydı ve bu para bana geri gelmiş olsaydı, o paranın en az 10 bin lirasını Celal abimize verirdim. Celal abimize şükranlarımı sunuyorum. Çöp sanıp aldığı çantanın içindeki parayı görünce kucağına alıp 3-4 saat saklamış. Celal abinin ellerinden öpüyorum" diye konuştu.

Temizlik görevlisi bulduğu 650 bin lirayı sahibine teslim ederek takdir topladı
Temizlik görevlisi bulduğu 650 bin lirayı sahibine teslim ederek takdir topladı
Temizlik görevlisi bulduğu 650 bin lirayı sahibine teslim ederek takdir topladı
Temizlik görevlisi bulduğu 650 bin lirayı sahibine teslim ederek takdir topladı

Osmangazi Belediyesi, Temizlik İşçisi, Celal Yıldız, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Temizlik görevlisi bulduğu 650 bin lirayı sahibine teslim ederek takdir topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Temizlik görevlisi bulduğu 650 bin lirayı sahibine teslim ederek takdir topladı - Son Dakika
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