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Temizlik görevlisi, bulduğu altın ve para dolu çantayı sahibine ulaştırdı - Son Dakika

Temizlik görevlisi, bulduğu altın ve para dolu çantayı sahibine ulaştırdı

25.10.2021 13:59
Temizlik görevlisi, bulduğu altın ve para dolu çantayı sahibine ulaştırdı

BURSA'da Osmangazi Belediyesi'nde görevli temizlik işçisi Celal Yıldız, yerde içinde yüklü miktarda para ve altın olan bir çanta buldu.

BURSA'da Osmangazi Belediyesi'nde görevli temizlik işçisi Celal Yıldız, yerde içinde yüklü miktarda para ve altın olan bir çanta buldu. Polise giderek çantayı sahibine ulaştıran Celal Yıldız (53), "Güzel tepkiler aldım ama 'neden verdin' diyenler de oldu" dedi.

Osmangazi Belediyesi'nde görevli Celal Yıldız, dün saat 19.00 sıralarında Demokrasi Meydanı'nda temizlik yaparken yerde bir çanta buldu. Çantanın içine bakan Yıldız, yüklü miktarda para ve altın olduğunu gördü. Bunun üzerine çantayı muhafaza altına alan Yıldız, sahibinin gelip, çantayı almasını bekledi. Kısa bir süre sonra olay yerine polis ekipleri geldi ve Yıldız'a yerde çanta bulup bulmadığını sordu. Bunun üzerine Yıldız, yerde bulduğu çantayı polise teslim etti. Ekiplerle beraber Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne giden Yıldız, çantanın sahibiyle buluştu. Paraları tam çıkan çanta sahibi Yıldız'a 200 lira ödül verdi.

'GÜNDEM OLMASINI İSTEMİYORDUM'

Daha sonra arkadaşının çektiği video, sosyal medyada gündem olan Celal Yıldız, olayı anlattı. Güzel tepkiler aldığını ama gündem olmaktan rahatsız olduğunu dile getiren Yıldız, "Gündem oldu ben olmasını istemiyordum. Yol boyunda temizlik yaparken bir çanta buldum. İçine baktığımda yüklü miktarda para ve altın olduğunu gördüm. Daha sonra sakladım çantayı. Sonra polis geldi, 'yerde çanta buldun mu?' diye sordu ben de bulduğumu ve sakladığım söyledim. Bulduğum çantayı polise verdim. Beraber emniyete gittik, çantayı sahibine ulaştırdık. Sahibi sevindi. Ben ödüle karşıyım ama bir yemek parası verdi. Güzel tepkiler aldım ama 'neden verdin' diyenler de oldu" dedi.


Temizlik görevlisi, bulduğu altın ve para dolu çantayı sahibine ulaştırdı
Temizlik görevlisi, bulduğu altın ve para dolu çantayı sahibine ulaştırdı
Temizlik görevlisi, bulduğu altın ve para dolu çantayı sahibine ulaştırdı
Temizlik görevlisi, bulduğu altın ve para dolu çantayı sahibine ulaştırdı
Temizlik görevlisi, bulduğu altın ve para dolu çantayı sahibine ulaştırdı

Osmangazi Belediyesi, Temizlik İşçisi, Celal Yıldız, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Temizlik görevlisi, bulduğu altın ve para dolu çantayı sahibine ulaştırdı - Son Dakika


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