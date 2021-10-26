Terör operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da geçmiş dönemlerde PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklanırken, 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemlerde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan 2 şahsı düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklanırken 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA