Şanlıurfa'da PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, geçmiş dönemlerde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 3 kişiyi düzenledikleri operasyonla yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlılar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
-İHA-
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Terör örgütü üyesi oldukları belirlenen 3 kişi tutuklandı - Son Dakika