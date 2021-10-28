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Ters çizgi roman manga gençlerden ilgi görüyor - Son Dakika

Ters çizgi roman manga gençlerden ilgi görüyor

28.10.2021 10:57
Ters çizgi roman manga gençlerden ilgi görüyor

16. Ankara Kitap Fuarı'nın genç ziyaretçilerinin ilgi gösterdiği stantların başında "manga" diye bilinen Japon çizgi romanlarının satıldığı stantlar geliyor.

16. Ankara Kitap Fuarı'nın genç ziyaretçilerinin ilgi gösterdiği stantların başında "manga" diye bilinen Japon çizgi romanlarının satıldığı stantlar geliyor.

İlk çizimleri 100 yıl öncesine dayansa da modern anlamda 2. Dünya Savaşı'nın sonunda ortaya çıkmaya başlayan mangalar arasında 1969'dan beri devam eden seriler bulunuyor.

Manga ve esin kaynağı olduğu Japon çizgi filmleri animeler, kendine özgü kültürüyle tüm dünyada takip ediliyor. 43 ülkede 480 milyon fazla satışa ulaşan One Piece, en çok satan manga serisi olarak biliniyor.

Monkey D. Luffy, Naruto, Lelouch Lamperoug, Yagami Light, L Lawliet gibi kült karakterleri, siyah beyaz çizimleri ve Japon alfabesi nedeniyle tersten, yani arka sayfadan başlayarak sağdan sola doğru okunan yapısıyla ilgi çeken mangalar, bilim kurgu, macera ve aksiyonun yanı sıra komedi ve romantizm türlerinde de olabiliyor.

"Karakterler ilgi çekici, fiyat politikası uygun"

Ankara Kitap Fuarı'nda manga serilerinin yer aldığı bir standın yetkilisi Sarp Gürvardar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Japon çizgi romanlarıyla 2010'da tanıştığını, geçen yıllarda bilinirliliğin ve ilginin arttığını söyledi.

Kendisinin de 10 yaşından beri sıkı bir manga okuyucusu olduğunu, 18 yaşından beri de sektörde çalıştığını anlatan Gürvardar, "Yayınevinin grafikerliğini yapıyorum. Efekt koyup, baloncuklara metinleri yerleştiriyorum. Oldukça zevkli, hiç iş gibi gelmiyor." diye konuştu.

Manga ve animelerin son yıllarda daha çok tercih edildiğini belirten Gürvardar, "Gençlerin merakının sebebi karakterlerin ilgi çekici olması ve fiyat politikasının uygunluğu. Kafayı rahatlamak için de iyi bir tercih. Ayrıca yayın platformlarında, bilgisayarlarda, televizyonlarda animeleri izleyenler çizgi romanını da okumak istiyor." dedi.

Gürvardar, gençlerin yanı sıra ileri yaştakilerin de manga sevdiğini ifade ederek, "70 yaşındaki bir dedemize de kitap verdim. Manga türleri çok çeşitli. Aksiyon, macera da var. psikolojik gerilim, dram da var. Dolayısıyla yaş aralığı çok geniş." ifadelerini kullandı.

Mangaların tüm dünyada Japon alfabesine uygun olarak sağdan sola basıldığını, Türkiye'de de orijinaline sadık kalındığını anlatan Gürvardar, "Her kitabın sonunda nasıl okunacağına ilişkin bir not var. Okuyucu nasıl takip edeceğini anlayabilir." dedi.

"Eğlenceli ve fantastik buluyorum"

Fuara annesiyle birlikte gelen 3. sınıf öğrencisi Hilal Kalfa, manga serilerini çok sevdiğini dile getirdi. Mangayı arkadaşlarına da tavsiye ettiğini belirten Kalfa, "Çünkü eğlenceli kitaplar" ifadesini kullandı.

7. sınıf öğrencisi Nehir ise manga ve anime kültürüne ilgi duyduğunu, birçok manga okuduğunu belirterek, "Bu çizgi romanları eğlenceli ve fantastik buluyorum. Kitabın tersten başlaması çok eğlenceli." diye konuştu.

Türkiye, Ankara, Japon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ters çizgi roman manga gençlerden ilgi görüyor - Son Dakika


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