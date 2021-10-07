Ters yönden gelen minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı (2) - Son Dakika

ACI HABERLE KAZA YERİNE AKIN ETTİLER
Şanlıurfa'da, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Mustafa Acı'nın yakınları, haber verilmesiyle kaza yerine geldi. Yakınları gözyaşı dökerken Acı'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Öte yandan kazada yaralanan mevsimlik tarım işçileri Hasan Ç., Hülya Ö., Hacer T., Derya Y., Hayrunnisa Ç., Sedef Y., Ahmet A., Zehra Ç., Sabiha D., Hülya Y., Meryem D., Sara D., İbrahim Y., Emine Y., Fatma D. ve Rabia E.'nin tedavilerinin kentteki hastanelerde sürdüğü belirtildi.
Kaynak: DHA
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