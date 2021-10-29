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Tescilli Şebin cevizinin pestil ve kömeyle buluştuğu "tatlı yolculuğu" başladı - Son Dakika

Tescilli Şebin cevizinin pestil ve kömeyle buluştuğu "tatlı yolculuğu" başladı

29.10.2021 11:08
Tescilli Şebin cevizinin pestil ve kömeyle buluştuğu

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yetiştirilen tescilli Şebin cevizinin, hasadının ardından pestil ve kömeyle buluştuğu tatlı yolculuğu başladı.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yetiştirilen tescilli Şebin cevizinin, hasadının ardından pestil ve kömeyle buluştuğu tatlı yolculuğu başladı.

İnce kabuğu ve aromasıyla diğerlerinden ayrılan Şebin cevizi, kabuklu ve iç olarak pazarlanmasının yanı sıra pestil ve kömede kullanılarak katma değeri daha yüksek ürünlere dönüştürülüyor.

Ağaçlardan toplandıktan sonra kurutulan cevizler, kırılma işleminin tamamlanmasıyla üretim tesislerinde işleniyor.

Tek tek iplere dizilen ceviz, içerisinde dut pekmezi ve farklı malzemelerin olduğu "herle" adı verilen karışıma batırılıyor. Güneşte kurumaya bırakılan karışım, son olarak köme halini alıyor.

Yine dut pekmezi kullanılarak hazırlanan pestil yapımında da kullanılan ceviz, ürüne ayrı bir tat veriyor.

"Pestil ve kömede ceviz olmazsa olmaz bir üründür"

Şebinkarahisar Ziraat Odası Başkanı Muhlis Arslan, AA muhabirine, Şebin cevizinin ilçe ekonomisinde etkili olduğunu söyledi.

Bu sezon hasadın büyük oranda tamamlandığını belirten Arslan, geçen sezon 600 ton civarında gerçekleşen rekoltenin, don nedeniyle bu sezon 50-60 tonda kaldığını vurguladı.

Arslan, "Pestil ve kömede ceviz olmazsa olmaz bir üründür. İlçemizdeki imalathaneler Şebin cevizi kullanarak üretimlerini sürdürüyor. Baklavada kullanan firmalar da var ancak bu sezon rekoltenin düşük olması nedeniyle sanırım kullanmayacaklar. İlçemizdeki talebe ceviz ancak yetecektir." dedi.

"Ürünlerimizi en doğal şekilde vatandaşa ulaştırıyoruz"

İlçedeki tesislerde köme ve pestil üreten Dursun Aygün ise Şebin cevizinin uzun işlemlerden sonra ürünlerde kullanılarak Türkiye pazarına sunulduğunu söyledi.

Cevizin ilçeye sağladığı ekonomik girdinin önemli olduğunu dile getiren Aygün, "Son yıllarda bu daha da gelişti. Profesyonel anlamda kapama ceviz bahçeleri kuruluyor, cevizle ilgili güzel çalışmalar var. Biz de üreticilerden aldığımız cevizi modern şartlarda işleyerek hem yurt içi hem de yurt dışı pazarına satışını gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Aygün, eylül ve ekimde hasat edilen cevizin kurutulup kırıldıktan sonra imalat aşamasının başladığını anlatarak, "Pestil ve kömenin geleneksel yöntemlerin yanı sıra modern tesislerde üretimi gerçekleşiyor. Teknolojiden bu anlamda faydalanıyoruz, bunu yaparken de doğallığı bozmamaya çalışıyoruz. En doğal şekilde ürünlerimizi vatandaşa ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dursun Aygün, üretim tesislerinin ilçedeki istihdama katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Şebinkarahisar, Hisarcık, Giresun, Ceviz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tescilli Şebin cevizinin pestil ve kömeyle buluştuğu 'tatlı yolculuğu' başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tescilli Şebin cevizinin pestil ve kömeyle buluştuğu "tatlı yolculuğu" başladı - Son Dakika
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