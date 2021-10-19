'Teşkilat', yine adını zirveye yazdı - Son Dakika

'Teşkilat', aksiyon dolu heyecanlı sahneleri ve görkemli prodüksiyonu ile büyük beğeni toplarken #Teşkilat etiketiyle sosyal medyaya da damgasını vurdu.

Teşkilat'ın yayınlanan on sekizinci bölümünde neler oldu:

Komisyon toplantısında Simon'a yapılan suikast girişiminin ardından tüm komisyon üyeleri şüpheli hale gelirken, ekip suç aletini bulmak için hummalı bir çalışmaya girişti. Ekip suikastı gerçekleştiren David'in peşine düşerken, Türk devletini köşeye sıkıştırmak isteyen Yıldırım ise David'in yurtdışına kaçırılması için Çetin'i görevlendirdi.

Kızına kavuşmak için eve dönen Zehra, eski eşi Kemal'in bilgisayarında bulduğu görüntülerin izini sürerek Serdar'ın kayıp bir buçuk ayında neler olduğunu aydınlatmaya karar verdi. Bu uğurda kızına kavuşmaktan vazgeçip tek başına araştırma yapmaya başladı.

Uzay ve Gürcan, David'in izine Hollanda'da rastlayınca ekip hemen yola çıktı. Düzenlenen operasyonla ele geçirilen David ülkeye getirildi. David'in yakalanması ile öfkeden deliye dönen Yıldırım, elindeki kozu oynamaya karar verdi. Yıldırım'ın, Ebru üzerinden yayılmasını sağladığı fotoğraflarla David ifade vermek üzereyken intihar etti. Bu gelişme üzerine komisyonun görevine son verildi.

Ceren açığa çıkmamak için eski hayatına döndü ancak Serdar'ın Ceren hakkındaki şüpheleri devam etti. Ceren'i uzaktan takibe alan Serdar, önemli bir ipucu elde etti.

Zehra bulduğu ipuçlarının peşindeyken büyük bir tehlikenin ortasında kaldı. Gördüğü işkenceye rağmen konuşmayan ve tek başına ölümle mücadele eden Zehra'yı kurtaran ise sürpriz bir isim oldu.