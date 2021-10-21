'Teşkilat'ın Mete Başkanı geri dönüyor… - Son Dakika

Mete Başkan'ın Dönüşü Tüm Dengeleri Değiştirecek!
Dizinin pazar akşamı yayınlanacak on dokuzuncu bölümünde efsanevi karakter Mete Başkan (Mesut Akusta) geri dönüyor.
'Teşkilat'ın ilk sezonuna damgasını vuran karakterlerden, usta oyuncu Mesut Akusta'nın canlandırdığı Mete Başkan karakterinin dönüşü tüm dengeleri değiştirecek. Mete Başkan, yurtdışındaki araştırmalarını tamamlayıp Milli İstihbarat Başkanlığı Özel Operasyonlardan Sorumlu Müsteşar göreviyle Ankara'ya dönecek.
Mete Başkan'ın dönüşü 'Teşkilat' izleyicileri tarafından sevinçle karşılanırken, sosyal medyada "Efsane geri döndü" mesajları paylaşıldı.
Kaynak: Bültenler
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