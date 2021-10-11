'Teşkilat' yeni sezonda da tüm kategorilerde zirvede… - Son Dakika

Teşkilat, Total'de 8.28 izlenme oranı, AB'de 8.93 izlenme oranı, ABC1'de ise 9.63 izlenme oranıyla izleyiciyi ekran başına kilitledi.

'Teşkilat', aksiyon dolu heyecanlı sahneleri ve görkemli prodüksiyonu ile büyük beğeni toplarken #Teşkilat etiketiyle sosyal medyaya da damgasını vurdu.

Serdar, Zehra ve Hulki mayınlı arazideki çatışmanın ardından Simon'u alıp Ankara'ya getirdi. Tanık olarak komisyonun karşısına çıkarılacak olan Simon, özel güvenlik tedbirleri altında hastanede tedaviye alındı. Diğer yandan Simon'un komisyon önüne çıkmasını engellemeye çalışan Yıldırım, planlarını hayata geçirmek için yeni sağ kolu Çetin'i devreye soktu.

Zehra'nın ekipten ayrılma kararı karargâhta bomba etkisi yarattı. Bu karara en büyük tepki Serdar'dan geldi. Serdar, Zehra'nın gitmesini istemediğini açık bir şekilde ifade etti.

Yalan makinasını geçen Ceren, daha fazla ortalarda olmazsa deşifre olduğunun fark edileceğini, bırakılması gerektiğini söyledi. Ancak Serdar, Ceren'in anlattıklarıyla yetinmeyip üzerine gidince Ceren kendisi hakkındaki büyük sırrı açıkladı. Bir kızı olduğunu ve ona kavuşabilmesi için Serdar'la oyununa devam etmelerini teklif etti. Böylece Ceren açığa çıkmadan Şirket'i çökertebileceklerine Serdar'ı ikna etmeye çalıştı.

Simon sonunda bildiklerini anlatmak üzere komisyon karşısına çıktı ancak Yıldırım, Simon'un ifade vermesini engellemek için planını yapmıştı.

Kızıyla birlikte yeni hayatına başlamaya hazırlanan Zehra, ekiple vedalaşarak evine döndü. Evde Kemal'in bilgisayarını incelemeye başlayan Zehra beklenmedik bir bilgi elde etti. Ceren'in neyi amaçladığı ekip içinde tartışılsa da Şirket'i çökertmek için Serdar'la eski hayatlarına dönmelerine karar verildi.