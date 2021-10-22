TESOB Başkanı Kara'dan Emniyet Müdürü Aydoğan ile yılın ahisi Hacıoğlu'na ziyaret - Son Dakika

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, Trabzon Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ile Trabzon'da 2021 yılının ahisi seçilen Kadir Hacıoğlu'nu ziyaret etti.

TESOB'dan yapılan açıklamaya göre, Kara, beraberindeki Başkanvekili Mustafa Özcelep ve Genel Sekreter Ömer Kayıkçıoğlu ile Emniyet Müdürü Aydoğan'ı makamında ziyaret etti.

Aydoğan'a Trabzon'daki görev döneminde başarı dileyen Kara, esnaf ve sanatkarların her zaman devletin ve güvenlik güçlerinin yanında olduğunu belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydoğan, TESOB heyetine teşekkür etti.

Başkan Metin Kara, Trabzon'da 2021 yılının ahisi seçilen ancak rahatsızlığı nedeniyle ödül törenine katılamayan Kadir Hacıoğlu'nu da iş yerinde ziyaret ederek Ahilik Kaftanını giydirdi.

Madeni İşler ve Teknik Makine Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Pehlivan ve TESOB Genel Sekreteri Ömer Kayıkçıoğlu'nun da yer aldığı ziyarette Başkan Kara, 65 yıldır tornacılık yapan Hacıoğlu ile bir süre sohbet etti.