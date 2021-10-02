TGB'den Mimarlar Odası Ankara Şubesinin Jin Tv'ye ödül vermesine tepki - Son Dakika

"Mimarlar Odası tarafından PKK'ya verilen bu ödül dağda, ovada, şehirde Mehmetçiğimizin namlusuyla ezilen PKK'ya nefes olma çabasıdır. Terör partisi HDP'yi meşrulaştırma girişimidir. HDP'yi kurtarmaya çalışanlar dinlesinler. Ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız. Vatansever mühendislerimize ve mimarlarımıza çağrımızdır. TMMOB'u kuşatmanın vaktidir. Atatürkçü, vatansever mimarlarımız Mimarlar Odası Ankara Şubesindeki işgale son vermeli, bölücü yönetime karşı kararlılıkla mücadele etmelidir."

Çınar, TMMOB'un Türk mühendis ve mimarlarını temsil etmesi gerekirken PKK 'nın temsilciliğini üstlendiğini savunarak, "Mimarlar Odası Ankara Şubesi haince PKK'nın yayın organı Jin Tv muhabiri Güler Yıldız'a ödül verdiğini ilan etmiştir." ifadesini kullandı.

TGB Genel Başkanı Dilek Çınar ve beraberindekiler, Mimarlar Odası Ankara Şubesi önünde toplanarak konuya ilişkin basın açıklaması yaptı.

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