THE BODRUM CUP'TA İLK ETAP TAMAMLANDI - Son Dakika

"Saldırmak için bekliyorlar" diyen Tümamiral Yaycı: S-400'ler bir an önce aktive edilmeli

Trabzon'da tehlikeli provakasyon! Dayak yiyeceğini anlayınca "Bunlar PKK'lı" diye bağırdı

Bu görüntü Rusya'da gündem oldu: Bacaklarıyla ne yapıyor?

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 33'üncüsü bu yıl düzenlenen American Hospital The Bodrum Cup'ta ilk etap olan Bodrum Denizciler Derneği 50'inci Yıl Etabı tamamlandı. Etap Bodrum'da başlayıp yine Bodrum'da tamamlandı. Yarışlar başlamadan önce, bugüne kadar The Bodrum Cup'a destek veren Mustafa Cengiz, Melih Geçgil, Mustafa Odabaşı ve Erol Ağan anısına denize çelenk bırakıldı. Yarışların yarın gerçekleştirilecek Anadolu Sigorta Etabı'nda dümenlerin Bodrum'dan Çökertme'ye kırılacağı bildirildi.