The Bodrum Cup'ta ödül töreni yapıldı - Son Dakika

BODRUM'da, bu yıl 33'üncü kez düzenlenen American Hospital The Bodrum Cup'ta dereceye girenler ödüllerini aldı 'Hızır 1' teknesi yarışlarda birinciliği elde ederken, ikinciliği 'Usta K', üçüncülüğü ise 'Jasmın 1' teknesi elde elde etti. Dereceye girenler, ödüllerini ünlü şarkıcı Teoman'ın sahne aldığı ödül gecesinde aldı.

Akdeniz'in en büyük deniz festivallerinden biri olan The Bodrum Cup'ta heyecan sona erdi. Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli bölgelerinden 60'tan fazla tekne ve yaklaşık 1.500 denizcinin katıldığı ve yaz aylarındaki orman yangınlarından etkilenen alanlara dikkatin çekildiği yarışlar, mart ayında 85 yaşında vefat eden, Bodrum guletlerinin tasarımı ve yapımına katkı sağlayan emektar usta Erol Ağan'ın adı verilen Kissebükü-Bodrum etabıyla tamamlandı.

TEOMAN'DAN KONSER

The Bodrum Cup genel sıralamasında 'Hızır 1' teknesi yarışlarda birinciliği elde ederken, ikinciliği 'Usta K', üçüncülüğü ise 'Jasmin 1' teknesi elde elde etti. Dereceye girenler, ödüllerini ünlü şarkıcı Teoman'ın sahne aldığı muhteşem ödül gecesinde aldı. Hem yarışmaya katılan yelken sevdalıları hem de Bodrumlular, gecenin tadını Teoman'ın eşsiz konseriyle çıkarttı. Ağanlar Tersanesi'nde düzenlenen ödül törenine, "Lost" ve "Prison Break" gibi dizilerin yönetmenliğini yapan ABD'li Bobby Roth da katıldı.