The Hammers Awards Ödülleri'nde DİMES'e 5 ödül - Son Dakika

Yerli sermayeli meyve suyu ve içecek markası DİMES'in pazarlama ekibi, The Hammers Awards ödüllerinde, pazarlama profesyonellerinin değerlendirmesiyle 'Yılın Pazarlama Ekibi' de dahil olmak üzere 5 kategoride büyük ödülün kazananı oldu.

Pazarlamanın tüm bileşenleri, iş dünyası ve dijital dönüşüm konularında kaliteli içerik sunan online mecra Pazarlamasyon tarafından Marketing Meetup etkinliği kapsamında düzenlenen The Hammers Awards ödüllerine DİMES Pazarlama Ekibi'nin başarıları damga vurdu. Türkiye'de yılın pazarlama ekibi olan DİMES Pazarlama Ekibi, Hızlı Tüketim Ürünleri Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı, En İyi İçerikle Pazarlama Takımı, En İyi Sosyal Medya Takımı, En iyi Video Pazarlama Takımı kategorilerinde de ödüle adını yazdırdı.

The Hammers Awards jürisi, DİMES pazarlama ekibini, tüm sektörler genelinde yıl içerisinde pazarlama ve pazarlama iletişimi alanlarında, başarılı projeler üreten, bütçe bağımsız olarak yüksek oranlı KPI'lar yakalayan, markasına ve sektöre değer katan, Yılın Pazarlama Ekibi olarak ödüllendirdi.

"TÜKETİCİMİZLE YAKIN OLMAK, MARKAMIZIN RUHUNDA VAR"

2020 yılında, Pazarlamasyon'un bin 200'ü aşkın pazarlama profesyonelini bir araya getiren Prime platformunda 2 bin 500'ü aşkın oyla belirlenen "Türkiye'nin En Başarılı 20 CMO'su" arasında yer alan DİMES Pazarlama Direktörü Duygu Süleymanoğlu, ekibin elde ettiği başarı hakkında şunları söyledi:

"Tüketicisiyle yakın olmak, onlarla diyalog kurmak ve hayata başka bakmak, markamızın ruhunda var. Pazarlama ekibimiz, alanında çok birikimli genç yeteneklerden oluşuyor. Ekibimizle, farklı ürünlerimizin farklı hedef kitlelerine, farklı stratejiler geliştiriyor ve uyguluyoruz. Hedef kitlelerimizin beklentilerini, dinamizmini hissediyoruz ve bunu hem ürünlerimize hem de iletişime yansıtıyoruz. Pazarlama stratejilerimizde kendi ürünlerimiz kadar hedef kategorilerimizi büyütmek de önemli yer tutuyor. Bu stratejimizin pazarlama profesyoneli meslektaşlarımız gözündeki değerini görmek, enerjimizi ve gururumuzu daha da ileriye taşıyor."

The Hammers Awards jürisi ödül başvurularını, Ön ve Ana Değerlendirme olmak üzere iki aşamada değerlendirip sonuca bağlıyor. Değerlendirme sürecinde, şirket algı, satış ve/veya kar performansına ölçülü ve anlamlı oranda katkı, pazarlama ekibinin başarılı bir süreç yönetimi yapmış olması, ekibin iyi bir takım çalışması ile katılımcı ve etkin bir yönetim biçimi ile hareket etmiş olması ele alınıyor.