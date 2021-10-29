Thunberg'den, çevrecilerin iklim değişikliği protestosuna destek - Son Dakika

Çevreci hareketler Glasgow'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 26. Taraflar Konferansı (COP26) öncesi iklim değişikliğiyle mücadelenin hızlandırılması amacıyla İngiltere'nin başkenti Londra'da protesto gösterisi düzenledi. İngiliz bankası Standart Chartered'in önünde bir araya gelen göstericilerin arasında İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg'de yer aldı.