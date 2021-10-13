THY Euroleague: LDLC ASVEL: 75 - Anadolu Efes: 73 - Son Dakika

Anadolu Efes , THY Euroleague üçüncü haftasında konuk olduğu Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'e 75-73 mağlup oldu.

Yılmaz Erdoğan'dan "Bir Demet Tiyatro geri dönüyor mu?" sorusuna dikkat çeken cevap

4 bin liraya çalışacak eleman yok, vali bile isyan etti: Herkes masa başı iş istiyor