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THY, günlük bin 66 seferle Avrupa'da ikinci 2. sırada yer aldı - Son Dakika

THY, günlük bin 66 seferle Avrupa'da ikinci 2. sırada yer aldı

28.10.2021 12:14
THY, günlük bin 66 seferle Avrupa'da ikinci 2. sırada yer aldı

Türk Hava Yolları (THY), 26 Ekimde günlük bin 66 sefer yaparak Avrupa'da en çok uçuş yapan 2. hava yolu şirketi oldu.

Türk Hava Yolları (THY), 26 Ekimde günlük bin 66 sefer yaparak Avrupa'da en çok uçuş yapan 2. hava yolu şirketi oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 26 Eylül'deki hava trafiği verilerine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlandalı Ryanair, günlük 2 bin 190 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan hava yolu olarak kayıtlara geçti.

THY, günlük 1.066 uçuşla 2. sırada yer alırken, Lufthansa 808 seferle 3. sırayı aldı.

Pegasus Hava Yolları da 390 uçuşla listede 10. sırada yer aldı.

Türk Hava Yolları, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel THY, günlük bin 66 seferle Avrupa'da ikinci 2. sırada yer aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: THY, günlük bin 66 seferle Avrupa'da ikinci 2. sırada yer aldı - Son Dakika
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