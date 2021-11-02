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THY'nin "Corporate Club" programı, "En İyi Kurumsal Havayolu Programı" ödülüne layık görüldü - Son Dakika

THY'nin "Corporate Club" programı, "En İyi Kurumsal Havayolu Programı" ödülüne layık görüldü

02.11.2021 10:49
THY'nin

Türk Hava Yolları (THY), Corporate Club programı ile dört ayrı kıtada 14 farklı bölgede yayın yapan Business Traveller dergisi okuyucuları tarafından "En İyi Kurumsal Havayolu Programı" ödülüne layık görüldü.

Türk Hava Yolları (THY), Corporate Club programı ile dört ayrı kıtada 14 farklı bölgede yayın yapan Business Traveller dergisi okuyucuları tarafından "En İyi Kurumsal Havayolu Programı" ödülüne layık görüldü.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Turkish Airlines Corporate Club, kurumsal müşterilerine Türk misafirperverliğini en üst seviyede yaşatırken sadakat programı ile çeşitli avantajlar sunuyor. Misafirleri için zamanın en önemli faktör olduğunun farkında olan Turkish Airlines Corporate Club, bilet satın alımında maksimum esneklik, İstanbul Havalimanı'nın özel yolcu salonlarının kullanımı ve ekstra bagaj hakkı gibi uçuş öncesi avantajlar sağlıyor. Program üyeleri, Business Class yolcuları için yatak halini alabilen koltuklar ile rahat bir yolculuk geçirebilirken ücretsiz Wi-Fi hizmetinin yanında uçan şeflerin eşliğinde ödüllü ikram hizmetlerinden de faydalanabiliyor.

Business Traveller Magazine tarafından her yıl düzenlenen ödül programı, Best in Business Travel anketinde dergi okuyucularının oylarıyla belirleniyor. Bu yıl 33. kez düzenlenen ödül töreninde en iyi havayolları, oteller ve araç kiralama şirketleri dahil olmak üzere seyahat endüstrisinin en iyilerinin yanı sıra havalimanları, kurumsal programlar, golf tatil köyleri ve yolcu gemileri gibi kategoriler bulunuyor.

Yapılan oylama sonucunda THY'nin Corporate Club programı, derginin okuyucuları tarafından "En İyi Kurumsal Havayolu Programı" seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, Business Traveller okuyucu anketinde dünyanın en iyi seyahat sağlayıcıları arasında yer almanın kendileri için tesadüf olmadığını belirterek, "Corporate Club programımız ile misafirlerimize iş seyahatlerinde en iyi olanaklar, dünyaca ünlü Türk misafirperverliği ve birinci sınıf hizmetler sunuyor, ürünümüzü sürekli geliştiriyoruz. Türk Hava Yolları, güçlü uçuş ağı ve eşsiz hizmetleri ile dünyanın en iyileri arasında olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı, Türk Hava Yolları, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel THY'nin 'Corporate Club' programı, 'En İyi Kurumsal Havayolu Programı' ödülüne layık görüldü - Son Dakika


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