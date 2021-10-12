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THY, Portekiz'in Porto kentine haftada 10 sefer yapmayı hedefliyor - Son Dakika

THY, Portekiz'in Porto kentine haftada 10 sefer yapmayı hedefliyor

12.10.2021 15:01

Türk Hava Yolları Güney Avrupa Satış Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Sönmez, Kovid-19 salgını sürecinde ara verilen İstanbul-Porto seferlerinin tekrar başlamasının ardından artan ilgi üzerine uçuş sayısını 2022 yılının yaz döneminde 10'a çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Türk Hava Yolları Güney Avrupa Satış Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Sönmez, Kovid-19 salgını sürecinde ara verilen İstanbul- Porto seferlerinin tekrar başlamasının ardından artan ilgi üzerine uçuş sayısını 2022 yılının yaz döneminde 10'a çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

THY Porto Ofisi ile Porto ve Kuzey Portekiz Turizm Ofisi ortaklığıyla Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen etkinlikte, Porto ile İstanbul arasında haftada 5 olan sefer sayısının ve turist akışının artırılması için olası iş birlikleri ele alındı.

Türkiye'den ve Portekiz'den birçok otel, turizm firması ve turizm sektörü çalışanının katıldığı programda, Kuzey Portekiz Turizm Ofisi tarafından hazırlanan tanıtıcı videolar izletildi, THY ve Portekizli yetkililer uçuşlar ve turizm kaynaklarıyla ilgili sunumlar yaptı.

Sunumların ardından Türk ve Portekizli firmalar birebir görüşme gerçekleştirdi.

THY Güney Avrupa Satış Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Porto'nun Portekiz'de Lizbon'dan sonra en çok uçuş yapılan ikinci ve popüler bir şehir olduğunu söyledi.

Sönmez, pandemi öncesinde Porto'ya haftada 10 uçuş yapıldığını belirterek, "2019 sonu itibarıyla 285 bin yolcu taşımıştık. Bunun 90 bini Porto'dan gerçekleşmişti. Önümüzdeki yıl pandemi öncesi rakamlara yaklaşmayı hedefliyoruz. Porto'da öngörümüz gelecek yaz haftada 7 uçuşa kadar çıkmayı hedefliyoruz. "diye konuştu.

Organizasyonun büyük ilgi gördüğünü anlatan Sönmez, şunları kaydetti:

"Bu organizasyondaki talebe göre inşallah uçuşları, haftada 10'a kadar çıkarmayı istiyoruz. Portekiz hem gidiş hem de dönüş için ilgi gören noktalardan biri. Karşılıklı turist akışı var. Avrupa'nın kültürel ve sportif popüler noktalarından birisi. Tatil noktası açısından birçok alternatifi barındırıyor. Türkiye çıkışlı yolcularımız için de sevilen noktalardan."

"Kültürel ve tarihi açıdan harika yerler var"

Porto ve Kuzey Portekiz Turizm Ofisi Ürün Müdürü Juana Pissarra da Portekiz'in ve özelde Porto'nun birçok zenginliğiyle önemli bir turizm destinasyonu olduğunu belirtti.

Pissarra, "Porto ve Kuzey Portekiz'de kültürel ve tarihi açıdan harika yerleriyle kesinlikle kendi evinizde hissedeceksiniz. UNESCO mirası listesinde yerlerimiz de var. Braga'da Bom Jesus do Monte bunlardan birisi. Guimaraes de güzel noktalardan birisi. Porto ailelerin de eğlenebileceği bir yer. Çok fazla kültürel ve gastronomi etkinliği var. Koronavirüs salgınına karşı Portekiz en iyi önlemleri alan ülkelerden biri. Aşılanma oranlarında Avrupa'da ve dünyada en yüksek rakamlara sahip ülkelerden. Porto gece gündüz rahat ve güvenle gezebileceğiniz bir yer." diye konuştu.

Pissarra, futbol turizmi açısından da Porto'nun özel bir yeri olduğunu kaydetti.

THY Porto Ofisi Müdürü Ahmet Şahiner de pandemi döneminde kapanan uçuşların tekrar başlamasıyla Porto'ya büyük bir ilgi olduğunu aktardı.

Şahiner, ülkelerin yaptığı düzenlemelerle turistik gezilerin önünün açıldığına dikkati çekerek, "Önümüzdeki yaz uçuşlarımızın eski rakamlara çıkmasını bekliyoruz. Hem Portekiz'den getirdiğimiz acente ve otelleri buradaki acente ve otellerle tanıştırmış olduk. Bunun yolcu rakamlarına da yansıyacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

THY, Portekiz'in Porto kentine haftada 10 sefer yapmayı hedefliyor
THY, Portekiz'in Porto kentine haftada 10 sefer yapmayı hedefliyor
THY, Portekiz'in Porto kentine haftada 10 sefer yapmayı hedefliyor
THY, Portekiz'in Porto kentine haftada 10 sefer yapmayı hedefliyor

Türk Hava Yolları, Güney Avrupa, Portekiz, Porto, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel THY, Portekiz'in Porto kentine haftada 10 sefer yapmayı hedefliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: THY, Portekiz'in Porto kentine haftada 10 sefer yapmayı hedefliyor - Son Dakika
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