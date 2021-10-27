THY uçuş ekiplerinin aşılanma oranı yüzde 98 oldu - Son Dakika

Türk Hava Yolları (THY) uçuş ekiplerinin yeni tip koranavirüs (Kovid-19) aşısı olma oranı ekim ayı itibarıyla yüzde 98 olarak gerçekleşti.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, salgın döneminde de kıtaları, kültürleri ve insanları buluşturmaya devam eden, en çok ülkeye uçan havayolu olma unvanını koruyan THY'nin tüm ekipleri ile seyahat sağlığını korumaya öncelik veriyor. Her gün 200 bine yakın yolcuyu gökyüzünde güler yüzle ağırlayan uçuş ekiplerinin Kovid-19 aşısı olma oranı ekim ayı itibarıyla yüzde 98 oldu.

Uçuşlarda aktif görevli olan 16 bin 522 kişilik THY ekibinin 4 bin 743'ü kokpit, 11 bin 779'u ise kabin görevlilerinden oluşuyor. Pilotların 4 bin 624'ü, kabin memurlarının ise 11 bin 505'i en az 1 doz aşısını (ortalama yüzde 98) oldu. En az 2 doz aşı olan pilotların sayısı 4 bin 335 (toplam içerisinde yüzde 91), kabin görevlilerin de ise bu sayı 10 bin 654 (yüzde 90) oldu.

Sağlık sorunları, yüksek antikor oranı ve alerji nedenleriyle aşı olmayan çalışanlar ise haftalık yapılan PCR testlerinin sonuçlarına göre uçuşlarda görev alıyor.

Aşı olan ekiplerin toplam doz sayısı 31 bin 863 olarak ortaya çıkıyor. İki dozu tamamlayan çalışan oranı yüzde 90'ın üzerinde gerçekleşirken çalışanlar arasında 4 doz aşı yaptıran 78 kişi bulunuyor. Çalışanların aşı üreticisi tercihinde ise BioNTech öne çıkıyor.

Hint aşısı olan bile var

THY, yeryüzünde olduğu gibi bulutların üzerinde de çok uluslu bir şirket olma özelliğini taşıyor.

Dünyanın dört bir yanından gelenler Türk bayrağının kanatları altında hizmet veriyor. Durum böyle olunca çalışanların aşı tercihi de değişkenlik gösteriyor. Bu aşılar arasında Türkiye'de neredeyse adı hiç duyulmayan, etkinlik oranı yüzde 78'in üzerinde olduğu açıklanan Hint aşısı Covaxin-Bharat ile Rus aşısı Sputnik de yer alıyor.

Tercih edilen diğer aşı üreticileri ise Sinovac, Moderna, Johnson and Johnson, Biontech ve AstraZeneca olarak sıralanıyor.