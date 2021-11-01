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Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak, ODÜ'nün akademik yıl açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak, ODÜ'nün akademik yıl açılışında konuştu Açıklaması

01.11.2021 21:27
Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak, ODÜ'nün akademik yıl açılışında konuştu Açıklaması

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, "Türkiye'de şu anda hangi alanda eğitim görürseniz görün, kendinizi geliştirebildiyseniz çalışma alanı mevcut. Bugün elektrik, elektronik, genetik gibi birçok alanda Türkiye'de çalışma alanı bulunuyor.

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, " Türkiye'de şu anda hangi alanda eğitim görürseniz görün, kendinizi geliştirebildiyseniz çalışma alanı mevcut. Bugün elektrik, elektronik, genetik gibi birçok alanda Türkiye'de çalışma alanı bulunuyor." dedi.

Uçarmak, Ordu Üniversitesi (ODÜ) 2021-2022 akademik yılı açılışında yaptığı konuşmada, öğretim üyelerine ve öğrencilere başarılı bir eğitim dönemi temennisinde bulundu.

Kendi dönemlerinde nitelikli öğrencilerin uçak mühendisliği gibi bölümlere girmesine rağmen çalışma alanı bulamadıklarına işaret eden Uçarmak, "Türkiye'de şu anda hangi alanda eğitim görürseniz görün, kendinizi geliştirebildiyseniz çalışma alanı mevcut. Bugün elektrik, elektronik, genetik gibi birçok alanda Türkiye'de çalışma alanı bulunuyor." diye konuştu.

Ordu Valisi Tuncay Sonel ise ilin, 19 ilçesindeki imkanlarıyla Karadeniz'in ve Türkiye'nin nadide şehirlerinden birisi olduğunu vurguladı.

ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan da üniversitenin, alanında yetkin akademisyen ve idari personeliyle eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü, 850 akademisyen, 350 idari, 320 işçi konumundaki personeli ve 20 bine yakın öğrencisi ile güçlü ve büyük bir aileyi oluşturduğunu söyledi.

Üniversitenin 2021-2022 akademik yılının ilk dersini ise Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler verdi.

Üniversitede profesör ve doçent kadrosuna atanan akademisyenlerin biniş giyme töreninin ardından fakülte ve yüksekokullara puan türüne göre birincilikle yerleşen öğrencilere ödülleri verildi.

Tören, Ordu Üniversitesi halk oyunları ekiplerinin gösterisi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Müziği Dalı yüksek lisans öğrencilerinin dinletisiyle sona erdi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak, ODÜ'nün akademik yıl açılışında konuştu Açıklaması

Genetik, Türkiye, Uçak, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak, ODÜ'nün akademik yıl açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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