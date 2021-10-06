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Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

06.10.2021 23:34
Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Aksaray'da otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Aksaray'da otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Şeyh Hamit Mahallesi 3323 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı'ndan sokağa dönüş yapan Yaşar Miraç D. (19) idaresindeki 68 EY 732 plakalı Renault marka otomobil sokak üzerinde seyreden Ramazan S. (37) idaresindeki 68 T 0137 plakalı Fiat marka ticari taksi ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan ticari taksi caminin korkuluk demirleri ve çarpıştığı otomobil arasında kaldı. Kazada ticari taksi sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulanan eşi Alya S. (36) ve kızı Ezel S. (13) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ekipleri ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri araçların gaz kaçak kontrollerini yaptı.

Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Atatürk Bulvarı, Otomobil, Aksaray, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika


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