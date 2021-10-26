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Ticket Restaurant Edenred'den uzaktan çalışma ve aşı uygulamaları hakkında etkinlik - Son Dakika

Ticket Restaurant Edenred'den uzaktan çalışma ve aşı uygulamaları hakkında etkinlik

26.10.2021 10:40
Ticket Restaurant Edenred'den uzaktan çalışma ve aşı uygulamaları hakkında etkinlik

Ticket Restaurant Edenred, gerçekleştirdiği yeni webinar etkinliğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ve sonrasında uzaktan çalışma ve aşı uygulamaları hakkında merak edilen sorulara uzmanlar eşliğinde yanıt aradı.

Ticket Restaurant Edenred, gerçekleştirdiği yeni webinar etkinliğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ve sonrasında uzaktan çalışma ve aşı uygulamaları hakkında merak edilen sorulara uzmanlar eşliğinde yanıt aradı.

Ticket Restaurant Edenred'den yapılan açıklamaya göre, İş Hukuku Danışmanı Avukat Hasan Erdem ile Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Dekanı ve Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Kılıç'ın konuşmacı olduğu etkinlikte, salgın sürecinde uzaktan çalışma yönetmeliğinden çalışan psikolojisine, aşı uygulamalarından çalışan yan haklarına kadar birçok konu masaya yatırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hasan Erdem, salgının bireylerin hem iş hem de özel hayatını derinden etkilediğini ve yeni düzene adapte olabilmek için büyük çaba sarf edildiğini belirtti.

Bu süreçte önce uzaktan çalışmaya fiilen geçiş yapıldığını, yönetmeliğin ise daha sonra yürürlüğe girdiğini vurgulayan Erdem, şunları kaydetti:

"Salgın sürecinde en sık karşılaştığımız sorulardan biri uzaktan çalışmada ayrı bir yazılı sözleşme yapılmasının gerekip gerekmediği oldu. Uzaktan Çalışma Yönetmeliği uyarınca, yeni işe girecekler için uzaktan çalışma sözleşmesinin gerekli olduğunu söyleyebiliriz. İş ilişkisi devam ederken uzaktan çalışmaya geçen veya hem iş yerinde hem de uzaktan çalışma olmak üzere karma bir sistem benimseyenlere yönelik ise mevcut iş sözleşmelerine uzaktan çalışmada öngörülen düzenlemelerin yer aldığı bir ek sözleşme ilave edilebilir. Bu süreçte merak edilen bir diğer konu da aşı oldu. Aşı yaptırmayan çalışanların iş sözleşmelerinin geçerli sebeple sonlandırılmasının mümkün olup olmadığı konusu bir hayli tartışıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının iş yerlerinde Kovid-19 tedbirleri konulu genelgesi, çalışanların aşı olması ve PCR testi yaptırmasıyla ilgili bildirim içermesine rağmen şirketler ve insan kaynakları departmanları için bazı konular hala tam net değil."

Erdem, uzaktan çalışma sürecinde çalışanın işle ilgili giderlerinin işveren tarafından karşılanması gerektiğini aktararak, "Çalışanların kullanacakları teknolojik iletişim araçlarının ya da teçhizatlarının işveren tarafından karşılanması, benzer şekilde bu araçların işletimiyle elektrik ve internet gibi giderlerin de işveren tarafından sağlanması çalışma mevzuatının ruhuna uygun. Bu gibi sosyal yardımların yanı sıra çalışanların yemek haklarının da uzaktan çalışma sürecinde devam etmesi gerekiyor. İş yerinde ayni olarak yemek verilen durumlarda, uzaktan çalışanlara verilen yemeğin reel bedeli sağlanmalıdır. İş yerinde yemek kartı kullanılması halinde uzaktan çalışan ve iş yerinde çalışan açısından ayırım yapılmaması ve uzaktan çalışanlara da bu sosyal hakların sağlanması gerekir." değerlendirmelerini yaptı.

"Çalışan yan haklarının devam etmesi psikolojik olarak önemli"

Doç. Dr. Bülent Kılıç da salgın sürecinde çalışanların, yaptıkları işin anlamını daha fazla sorgulamaya başladığını belirterek, "Uzaktan çalışma yönteminin psikolojimiz üzerinde hem olumlu hem de olumsuz yansımaları oldu. Yapılan işin ilham vermesi ve işteki uzmanlığımız daha da önemli hale gelirken, sosyal temasın azalması bağ kurmayı zorlaştırdı ve aidiyet duygusunu azalttı." ifadelerini kullandı.

Evdeki sorumluluklar ile iş yükü ve çalışma saatlerinin rol çatışmasına yol açtığını aktaran Kılıç, kimi çalışanlarda depresyon ve tükenmişlik hissinin arttığını, kimisinin ise yalnız çalışırken daha verimli olduğunu kaydetti.

Kılıç, çalışanların yöneticilerinden geri bildirim aldıkça görev ve beklentinin daha net anlaşıldığına ve bu sayede performansın arttığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yöneticiler, çalışanlarının performansını izleme konusunda endişe yaşadı. Uzaktan çalışmada çalışanlara sunulan en önemli fırsat ise çalışma saatlerinin daha esnek olması nedeniyle özerklik oldu. Özerkliğin artması çalışan psikolojisini daha da iyileştirerek performanslarına olumlu etki etti. Uzaktan çalışma sürecinde çalışan yan haklarının psikolojik sağlığa olan katkısından dolayı devam etmesi gerek. Uzaktan çalışma yaşam kalitesini de etkiledi. Bu süreçte çalışan yan haklarının devam etmesi psikolojik olarak da önem kazandı. Çünkü örneğin, 'öğlen ne yiyeceğim' diye düşünmeyen bir çalışan, yemek kartı ile istediği yemeği yeme özgürlüğüne sahip oluyor. Böylece hem vakitten kazanıyor hem de motivasyon artışı sağlıyor."

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ticket Restaurant Edenred'den uzaktan çalışma ve aşı uygulamaları hakkında etkinlik - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ticket Restaurant Edenred'den uzaktan çalışma ve aşı uygulamaları hakkında etkinlik - Son Dakika
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