TİHEK İkinci Başkanı Tiryaki, Malatya İnsan Hakları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) İkinci Başkanı Alişan Tiryaki, Anayasa Mahkemesine yıllık 40 bin başvuru yapıldığını ve bunların yüzde 20'sinin TİHEK'in inceleme alanında kaldığının tespit edildiğini söyledi

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen İnsan Hakları İl İstişare Toplantısı'nda konuşan Tiryaki, kurumun tarihçesini anlattı.

Tiryaki, insan haklarının korunması ve geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar yapmanın kurumlarının birinci vazifesi olduğunu, cezaevleri, tutukevleri, huzurevleri ile emniyetin nezarethaneleri gibi yerlere düzenli ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu ziyaretlerde yapılan tespitlerin daha sonra rapor haline getirildiğini kaydeden Tiryaki, "Raporlar ilgili mercilerle paylaşılarak, mevcut tespit edilen sıkıntının giderilmesi yolu sağlanmakta. Kurumumuzun vazifelerinden biri de ihlal incelemeleridir, genel insan haklarıyla ilgili ihlaller ile ayrımcılık yasağı kapsamında yapılan başvurular veyahut resen tespit edilen alanlarda ihlal incelemesi yapılmaktadır. İhlal kararı verilirse, bu kararla birlikte idari yaptırım cezası uygulamak da kanunun amir emridir." diye konuştu.

Tiryaki, şöyle devam etti:

"2010 yılından sonra Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru süreci başlatılmıştır. Anayasa Mahkemesine yıllık 40 bin başvuru yapılmakta. Bu 40 bin başvurunun yüzde 20'sinin TİHEK'in inceleme alanında kaldığı başvurular olduğunu tespit etmiş durumdayız. Tanınırlık arttıkça o alana yapılan başvurular TİHEK'e yapılacaktır."

Malatya Valisi Aydın Baruş ise insan haklarının günlük yaşamda önem verilmesi gereken bir konu olduğunu belirterek, "Hiçbir insanın insanlık dışı muameleye tabi kalmasına toplum olarak müsaade etmeyiz. Çünkü kamuoyu denetimi, vatandaşlarımızın denetimi bu anlamda çok çok önemli."dedi.

Konuşmaların ardından toplantının istişare kısmına geçildi.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantının ardından Tiryaki ve TİHEK Yönetim Kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.